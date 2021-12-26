السيسى: مشروعاتنا لاستصلاح الأراضى الزراعية لا تقل عن «السد العالى»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر تنفذ مشروعات زراعية ضخمة في سيناء والدلتا وتوشكى.

وأكد الرئيس أن ما يحدث على الأرض حاليا من استصلاح أراضٍ وتوسعاتها لا يقل عن مشروع السد العالي.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، افتتاح مشروعات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، من بينها المشروع القومي "توشكى الخير"، في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية متكاملة.

حضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، حيث كان الرئيس السيسي قد وصل إلى منطقة توشكى بمحافظة أسوان لافتتاح عدد من مشروعات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية.