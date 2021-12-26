الأحد 26 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيسى: مشروعاتنا لاستصلاح الأراضى الزراعية لا تقل عن «السد العالى»

السيسي
السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر تنفذ مشروعات زراعية ضخمة في سيناء والدلتا وتوشكى.

وأكد الرئيس أن ما يحدث على الأرض حاليا من استصلاح أراضٍ وتوسعاتها لا يقل عن مشروع السد العالي.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، افتتاح مشروعات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، من بينها المشروع القومي "توشكى الخير"، في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية متكاملة.

حضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، حيث كان الرئيس السيسي قد وصل إلى منطقة توشكى بمحافظة أسوان لافتتاح عدد من مشروعات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية.

السيسي سيناء الدلتا توشكى

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