«المعمل الجنائى»: حصر خسائر حريق مخبز سياحى بالهرم دون إصابات

يعاين المعمل الجنائي بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأحد، آثار حريق شب في مخبز سياحي بمنطقة الهرم؛ لحصر الخسائر والتلفيات، والكشف عن أسباب الحريق، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مخبز سياحي بطريق المعتمدية بمدخل أبوالهول بدائرة قسم الهرم، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مخبز في منطقة الهرم، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق ومحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.