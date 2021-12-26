الفوضى تسيطر على الصحة الأمريكية مع انتشار أوميكرون

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أنه عندما بدأ متغير اوميكرون احدث سلالات فيروس كورونا وأشدها في الانتقال في الارتفاع عبر مقاطعة كولورادو الامريكية هذا الشهر، اعتمد الحاكم جاريد بوليس نغمة عدم التدخل.

وتابعت أنه عندما سُئل في مقابلة إذاعية عن إمكانية إعادة تفويض القناع على مستوى الولاية ، أجاب أنه مع توفر لقاحات كورونا الآن على نطاق واسع ، فإن المرض هو "الخطأ الكبير" لمن لم يتلقوا التطعيم.

وأضافت أنه على الرغم من تصريحاته الا أن العاملين الصحيين في المستشفيات في أجزاء من كولورادو التي طغت عليها مرضى فيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة يقولون إنهم يستعدون لما هو أسوأ.

وقالت ستيفاني كريسلي ، ممرضة العناية المركزة في مستشفى لونجمونت يونايتيد: "إننا نواجه ما يشبه منطقة حرب تقريبًا هذه الأيام".

وتقول إنها تُكلف أحيانًا برعاية ضعف عدد المرضى التي تكون عادة مسئولة عنهم، وأصبحت الوظيفة "محبطة من الناحية الأخلاقية".

وأكدت الصحيفة أنه بينما يتخذ قادة الولايات في جميع أنحاء غرب الولايات المتحدة نهج عدم التدخل والانتظار والترقب للتعامل مع البديل الجديد ، يشعر الخبراء بالقلق من أن الاعتماد على اللقاحات وحدها دون تدابير الصحة العامة الإضافية لن يكون كافيًا.

وتابعت أنه يبدو أن اوميكرون ، وهو البديل السائد الآن في الولايات المتحدة، وهو أكثر اختراقا من المتغيرات السابقة في إصابة حتى متلقي جرعات التطعيم المعززة.

وقالت كريستين دومينجو، رئيسة قسم علم الأوبئة والإحصاء الحيوي في جامعة كاليفورنيا ، سان فرانسيسكو: “في هذه اللحظة ، لن أتفق مع هذا النوع من رفع الأيدي والقول إن هذا جائحة غير محصن، روح الصحة العامة هي أننا يجب أن نفكر بشكل جماعي”.

وأكدت الصحيفة أنه على عكس كولورادو ، أعادت كاليفورنيا تفويض القناع الداخلي على مستوى الولاية يوم الأربعاء الماضي، لكن الدولة تجنبت حتى الآن إصدار أوامر البقاء في المنزل التي استخدمتها للحد من العدوى في ديسمبر الماضي ، وتركت الأمر للمطاعم والشركات لتقرير ما إذا كانت ستقلص الخدمة أم لا.

وفي ولاية أوريجون ، حذر المسئولون هذا الأسبوع من أن زيادة الشتاء ستدفع أنظمة المستشفيات المتوترة بالفعل في جميع أنحاء الولاية إلى حافة الهاوية ، وفي نيو مكسيكو ، كانت بعض المستشفيات تعمل بالفعل بموجب "معايير الأزمات" للرعاية ، مثل المرضى المصابين بفيروس كورونا وغيره.