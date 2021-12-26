«لعب العيال» يُنهي حياة بائع خضار بالقليوبية

قررت النيابة العامة في القليوبية، اليوم الأحد، التصريح بدفن جثة بائع خضار لقى مصرعه فى مشاجرة بين آخرين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال بقرية البراعة.

وكانت النيابة قررت تشريح جثة المجني عليه، وإعداد تقرير حول سبب وملابسات الواقعة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أنور حشيش، مأمور مركز القناطر الخيرية، يفيد بورود بلاغ من مستشفي القناطر، بوصول جثة "أحمد. ع. ش"، 25 سنة، بائع خضار، مقيم بقرية البرادعة، ومصاب بـ3 طعنات بالرأس والظهر والبطن ادعاء مشاجرة.

وجرى إخطار اللواء محمد العناني، مدير المباحث الجنائية، وانتقل المقدم محمود علام، رئيس مباحث مركز القناطر، وبسؤال المرافقين للمجني عليه من باعة الفاكهة، أقروا أن المعتدين على المجني عليه 3 أشقاء هم "عمرو. ع"، سائق، و"حمد. ع" و"علاء. ع"، عاملي ونش، وذلك بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وجميعهم من قرية البرادعة مركز القناطر.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالقليوبية بضبط الجناة، وتحرر المحضر اللازم بالوقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.