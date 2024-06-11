باحث لـ"مساء DMC": أمريكا شريك إسرائيل فى مجزرة مخيم النصيرات

أكد محمد مرعي، كبير الباحثين بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن التواطؤ الأمريكي مع الجانب الإسرائيلي واضح والجانب الأمريكي أكد على ذلك من خلال التحدث بأن الولايات المتحدة شاركت إسرائيل من خلال معلومات استخباراتية في عملية مخيم النصيرات، متابعًا: "لا استبعد أن يكون الرصيف البحري الأمريكي من أجل عمليات لإسرائيل، والبنتاجون خرج لينفي ذلك ولكن أمريكا شاركت في عملية سقط بسببها 220 شهيدا فلسطينا، وأمريكا شريك إسرائيل في هذه المجزرة بحق المدنيين الفلسطينيين في مخيم النصيرات".

وأضاف "مرعي"، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تنفي أنها شريك لإسرائيل بداية من الدعم العسكري بالسلاح، كما أن أمريكا هي من أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل على مدى 8 شهور لممارسة كافة الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني واستهداف المستشفيات وإيجاد مبررات لإسرائيل لممارسة جرائمها في القطاع.

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي لا ترى أن إسرائيل تمارس جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن أمريكا لم تقتنع أن إسرائيل مارست مجازر في غزة وهو رأي محكمة العدل الدولية، متابعًا: "أمريكا مارست الفيتو مرارًا وتكرارًا ومارست ضغطًا سياسيًا على كريم خان مدعي الجنائية الدولية".