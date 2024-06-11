الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحث لـ"مساء DMC": أمريكا شريك إسرائيل فى مجزرة مخيم النصيرات

مخيم النصيرات
مخيم النصيرات

أكد محمد مرعي، كبير الباحثين بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن التواطؤ الأمريكي مع الجانب الإسرائيلي واضح والجانب الأمريكي أكد على ذلك من خلال التحدث بأن الولايات المتحدة شاركت إسرائيل من خلال معلومات استخباراتية في عملية مخيم النصيرات، متابعًا: "لا استبعد أن يكون الرصيف البحري الأمريكي من أجل عمليات لإسرائيل، والبنتاجون خرج لينفي ذلك ولكن أمريكا شاركت في عملية سقط بسببها 220 شهيدا فلسطينا، وأمريكا شريك إسرائيل في هذه المجزرة بحق المدنيين الفلسطينيين في مخيم النصيرات".

وأضاف "مرعي"، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تنفي أنها شريك لإسرائيل بداية من الدعم العسكري بالسلاح، كما أن أمريكا هي من أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل على مدى 8 شهور لممارسة كافة الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني واستهداف المستشفيات وإيجاد مبررات لإسرائيل لممارسة جرائمها في القطاع.

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي لا ترى أن إسرائيل تمارس جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن أمريكا لم تقتنع أن إسرائيل مارست مجازر في غزة وهو رأي محكمة العدل الدولية، متابعًا: "أمريكا مارست الفيتو مرارًا وتكرارًا ومارست ضغطًا سياسيًا على كريم خان مدعي الجنائية الدولية".

باحث مساء dmc مخيم النصيرات إسرائيل محمد مرعي الجانب الإسرائيلي الولايات المتحدة

مواد متعلقة

ممثل الجزائر لدى مجلس الأمن: الشعب الفلسطيني لن يقبل التخلي عن كفاحه

خبير اقتصادي: أتوقع انخفاض التضخم بشكل متزايد في الفترة المقبلة

أسامة كمال عن تعادل المنتخب مع غينيا بيساو: "جهد مشكور من اللاعبين"

"الشباب والرياضة": إجراءات قانونية تجاه المسئولين عن تأجير صالة حسن مصطفى لأحد المدرسين

أسامة كمال: إسرائيل صنعت فيلم أكشن لتحرير 4 محتجزين ولم يهتموا بالضحايا المدنيين

بلينكن يطلع نتنياهو على الجهود الدبلوماسية المتواصلة لخطة ما بعد الحرب فى غزة

حزب الله يستهدف مبنى يستخدمه جنود الاحتلال فى مستوطنة شتولا الإسرائيلية

إغلاق مكتب وزير الصحة فى الكنيست بعد أن فتح ظرفًا بريديًا به "مادة مشبوهة"

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

لطلاب الشهادة الإعدادية 2024.. المجموع المطلوب لدخول الثانوية العامة 2024

مواعيد الصلاة اليوم فى محافظات مصر

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الطيران الحربى الإسرائيلى ينفذ سلسلة من غارات شرقى لبنان (فيديو)

الرئاسة الفلسطينية تؤيد قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة فى غزة

السيطرة على حريق هائل داخل حديقة فى مدينة 6 أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار مجلس الأمن رقم 2735.. جيوسياسة تعيد فهم الحرب

خالد حريب

فى حرب غزة.. الكلمة للسنوار أم لإسماعيل هنية

غسان شربل

المسافرون نحو الهاوية

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

ماجد حبته

شكرى.. لافروف.. وبلينكن

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

محمد رفعت

مراسلو المحافظات والتقدير المنتظر!

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

صور

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

مباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم

الحياة تحت لهيب الشمس.. رحلة مصورة تكشف كفاح "الأيد الشقية"

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة

تفكك حكومة الاحتلال.. استقالة جانتس تفتح "أبواب الجحيم" على نتنياهو

نهاية الوحدة وتزايد الانقسامات والفوضى.. ماذا تعنى استقالة جانتس من حكومة الحرب؟