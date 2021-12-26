الطاقم الطبي بمستشفى الضبعة ينقذ مريض بعد سقوطه من علو وإصابته

استقبلت مستشفي الضبعة المركزي حالة لمصاب حادث سقوط من علو أدى إلى كسر مضاعف مائل بأسفل عظمة الشظية (النتوء) للكاحل الأيمن وعلي الفور تم إجراء الفحوصات الطبية له.

وقام الطاقم الطبي في مستشفى الضبعة المركزي بتحضير المريض لإجراء عملية جراحية عاجلة حيث تم عرضه على طبيب التخدير لضمان مدى لياقته ودخوله العمليات وتم تثبيت الكسر بشريحة ⅓ اسطوانية ومسامير وعمل سلاب تحت الركبة وخروجه من العمليات بكامل إفاقته.

جاء ذلك في إطار السعي المستمر والحرص الدائم نحو تقديم خدمة طبية لائقة لأهالي مطروح وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح ومتابعه الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح.