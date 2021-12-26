الأحد 26 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حريق يلتهم 4 أفدنة فى مزرعة غابات شجرية بسوهاج

حريق مزرعة
حريق مزرعة

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد أحمد عزت مدير الإدارة من السيطرة على حريق بمزرعة الغابات الشجرية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والتهمت النيران مساحة 4 أفدنة من إجمالي 300 فدان هي المساحة الإجمالية للمزرعة دون حدوث إصابات.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بنشوب حريق بمزرعة الغابة الشجرية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وتم الدفع بعدد 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده، ومنع انتشاره ووصوله إلى باقى مساحة المزرعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات نشوب حريق بالغابات الشجرية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، دائرة مركز أخميم.

وتبين نشوب الحريق بكمية من الهيش والمخلفات والحشائش بالمنطقة المنزرعة بأشجار الكافور على حوالي 4 أفدنة من إجمالي المساحة المقدرة بحوالي "300 " فدان، تم الدفع بــ " 4  " سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات" أو خسائر وبسؤال المدعو نصر الدين. م. ع 45 سنة مدير المزرعة ويقيم بندر أخميم بمضمون ما تقدم، رجح سبب الحريق قيام أحد المارة بإلقاء عقب سيجارة، دوّن وأيدت التحريات ما تقدم.

 وتحرر محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

 

الحماية المدنية شركة مياه الشرب والصرف الصحي مدير امن سوهاج السيطرة على الحريق قوات الحماية المدنية الغابات الشجرية السيطرة علي حريق أمن سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

البحث عن محمود العربي

الأكثر قراءة

ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة.. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال 72 ساعة

اليوم.. الحكم في دعوى النادي الأهلي ضد مرتضي منصور أمام المحكمة الاقتصادية

حسن راتب فى التحقيقات بقضية «الآثار الكبرى»: دخلى 100 مليون جنيه سنويًا

تعرف على تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 26-12-2021

«آراب نيوز» تسلط الضوء على مبادرات مصر لجذب السياح في الكريسماس

حصاد أداء معهد بحوث البترول المصري 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الدور المعرفى للأدب

محمد نجم

موضة مزاحمة الدولة للقطاع الخاص

حسين دعسة

ماذا تريد الصين من إفريقيا

رضوان السيد

الاستعصاء على التغيير بالانتخابات

عفاف السيد

عيد الشجرة «الميلاد» عند المصريين

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى.. الفرص والتحديات

سمر عادل

التحويلات المالية كمصدر خارجى لتمويل التنمية

صفاء النجار

إكسبو دبي 2020 «2-5»

صور

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

حفلة منير

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

للمصادقة على مخطط استيطاني: الحكومة الإسرائيلية تعقد جلستها في الجولان المحتل

فلسطين تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن الحرب الاستعمارية التوسعية

عقيدة بينيت.. حل الدولتين على أجندة رئيس الحكومة الإسرائيلية