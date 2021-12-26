حريق يلتهم 4 أفدنة فى مزرعة غابات شجرية بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد أحمد عزت مدير الإدارة من السيطرة على حريق بمزرعة الغابات الشجرية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والتهمت النيران مساحة 4 أفدنة من إجمالي 300 فدان هي المساحة الإجمالية للمزرعة دون حدوث إصابات.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بنشوب حريق بمزرعة الغابة الشجرية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وتم الدفع بعدد 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده، ومنع انتشاره ووصوله إلى باقى مساحة المزرعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات نشوب حريق بالغابات الشجرية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، دائرة مركز أخميم.

وتبين نشوب الحريق بكمية من الهيش والمخلفات والحشائش بالمنطقة المنزرعة بأشجار الكافور على حوالي 4 أفدنة من إجمالي المساحة المقدرة بحوالي "300 " فدان، تم الدفع بــ " 4 " سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات" أو خسائر وبسؤال المدعو نصر الدين. م. ع 45 سنة مدير المزرعة ويقيم بندر أخميم بمضمون ما تقدم، رجح سبب الحريق قيام أحد المارة بإلقاء عقب سيجارة، دوّن وأيدت التحريات ما تقدم.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.