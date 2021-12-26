الأحد 26 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ملتقى آتوم الثقافى يختتم فعالياته لعام 2021 بـ«حكايتى مع الفن والثقافة»

من اللقاء
من اللقاء

أقامت مؤسسة آتوم للتنمية الثقافية والإبداع برئاسة الكاتبة والباحثة الثقافية سميحة المناسترلى، آخر ملتقيات آتوم الثقافي لعام 2021، والذي جاء تحت عنوان "حكايتي مع الفن والثقافة"، ولقاء مع الفنان التشيكلي أمين الصيرفي، بمقر المؤسسة بشارع الهرم.

 

واحتفى ملتقى آتوم الثقافى، بمسيرة الكاتب والفنان التشكيلي أمين الصيرفي، مؤسس صالون الأوبرا الثقافى، ومدير الإدارة العامة للنشاط الثقافي والفكري بدار الأوبرا المصرية، تواكبا مع احتفال المؤسسة بالعام الميلادى الجديد 2022، ويأتي إقامة الملتقى هذا الشهر في مجال الفن التشكيلي، وانطلاقا من حرص المؤسسة على تنوع المعطى الثقافي للمتلقى، وإلقاء الضوء على مختلف الفنون والثقافات.

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وبدأ الاحتفاء بافتتاح الشاعر الكبير أحمد سويلم، معرض لمجموعة متميزة من لوحات الفنان أمين الصيرفي الفنية، واستعرض الصيرفى ماتحاكيه كل لوحة، وماتمثله كل لوحة من مكانة ومناسبة يعتز بها، وعرض فيلم تسجيلي عن حياة الفنان أمين الصيرفي وأهم أعماله في مختلف الفنون والمناصب التى شغلها وما حصده من جوائز وتكريمات.

 

عقب ذلك رحبت الكاتبة سميحة المناسترلى بالسادة ضيوف الملتقى، وقالت ملتقى هذا الشهر مميز وضيف مميز أيضا، نتحاور معه فى أساطير الحب والجمال، ونسبح معه داخل سيكولوجية اللون، ويحكى لنا عن كائناته الهاجسية، ويصحبنا لأرضه التى تنبت بها الزهور، لنتعرف على حكايته مع الفن والثقافة.

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تناول الملتقى المحاور الهامة لكتاب أمين الصيرفى " حكايتي مع الفن والثقافة"، وتحدث عن الشخصيات الهامة التى أثرت فى مسيرته على المستوى الإنسانى والعملى، وألقى الضوء على جماعة الفن والمجتمع للفنانين الشباب ومتى أنشأت وأهدافها وماحققته من نجاحات.

 

وعقب استراحة قصيرة، ناقشت الكاتبة سميحة المناسترلى، الفنان أمين الصيرفى، حول العديد من إصداراته مثل "أساطير في الفن والحب والجمال، وأرض تنبت الزهور، سيكولوجية اللون"، كما تناول النقاش الحديث عن عودة صالون الأوبرا الثقافى وكيفية إدارته، وذكرياته عن كواليس أهم الصالونات الثقافية للأوبرا التى أدارها.

 

وتطرق الملتقى إلى الحديث عن فترة إنشاء دار الأوبرا المصرية عام 1988، وفترة  البالرينا ماجدة صالح بالأوبرا، ثم تولى الدكتورة رتيبة الحفنى رئاسة الأوبرا عقب افتتاحها، وما شغله الصيرفى من مناصب منذ أن إلتحق بالعمل بدار الأوبرا عقب نشر أول إعلان عن احتياج الأوبرا لموظفين إعلام وعلاقات عامة، وكيف كان رده على لجنة الاختبار مقنعا حول كيفية إدارة الأزمات، وكان سببا قويا في تعيينه.

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وعن منهج الصيرفي وأسلوبه في الفن التشكيلي، قال إنه يعتمد على البحث والتحدى، سواء باستخدام اللون والظلال أو الحركة التعبيرية، كى يقوم بتوصيل صوت النغمة أو الخطوة الراقصة في لوحاته للمتلقى، وغيرها من حواس مختلفة من خلال ريشته، وقام بإصدار خاص بذلك، كما تحدث الصيرفي عن أول معرض له عام 1984 لأهل النوبة، ولماذا اعتمدت رسوماته على اللونين الأبيض والأسود والظلال.

 

وتخلل الملتقى فقرات غنائية لأجمل أغاني زمن الفن الحميل، قدمها الفنان علي إسماعيل مع العزف على العود، والفنانة هالة فتحى، وفى ختام الملتقى، أهدت الكاتبة سميحة المناسترلي درع التميز الإبداعى للفنان أمين الصرفي، الذي عبر سعادته وامتنانه بأهداء رئيس المؤسسة إحدى لوحاته البديعة.

ملتقي آتوم الثقافي حكايتي مع الفن والثقافة الشاعر أحمد سويلم الكاتبة سميحة المانسترلي الفنان التشكيلي أمين الصيرفي

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