تعرف على أبرز الافتتاحات الآثرية فى 2021

افتتحت وزارة السياحة والآثار عددًا من المشروعات الآثرية والمتاحف خلال2021، حيث تم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع ترميم مجموعة من تماثيل الكباش الموجودة خلف الصرح الأول بمعبد آمون رع بالكرنك.

كما تم افتتاح المحطة الأولى والثانية والثالتة من مشروع إعادة إحياء "مسار العائلة المقدسة"، بعد تطويرها وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، والتي شملت المنطقة المحيطة بكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بسمنود بمحافظة الغربية، والمنطقة المحيطة بكنيسة العذراء مريم بسخا بمحافظة كفر الشيخ، وموقع تل بسطا بمحافظة الشرقية، و إعادة فتح مقبرة رمسيس الأول للزيارة بعد ترميمها.

كما اعلنت الوزارة أنه تم افتتاح مشروع تطوير وترميم معبد إيزيس بمدينة أسوان، وافتتاح مشروعي تطوير منطقتي الشيخ حمد والحواويش الأثريتين بسوهاج، بالإضافة إلى افتتاح أول مصنع للمستنسخات الأثرية.

كما تم افتتاح قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات بالمتحف القومي للحضارة المصرية، واستقبال موكب المومياوات الملكية، وافتتاح مشروع تطوير ميدان التحرير بعد مشاركة الوزارة في تطويره بوضع مسلة وكباش أثرية، وتطوير واجهة المتحف المصري بالتحرير، وتحديث نظم الإنارة الخارجية به، بالإضافة إلى إدراج المتحف المصري بالتحرير على القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي، واعتماد لجنة التراث التابعة لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) تسجيل المتحف المصري بالتحرير، ومدينة شالي بواحة سيوة، وقصر البارون بحي مصر الجديدة.

كما شهدت 2021 إطلاق مدفع رمضان من قلعة صلاح الدين الأيوبي لأول مرة، وذلك بعد توقف دام 30 عامًا، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من ترميم قبة قانصوة أبو سعيد بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وافتتاح مشروع ترميم قبة الإمام الشافعي بالتعاون مع وزارة الأوقاف وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.