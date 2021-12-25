الأحد 26 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

رغم الجدل.. «الثقافة العراقية» تعلن أسماء الفائزين بجائزة الإبداع السنوية الثلاثاء

وزارة الثقافة والسياحة
وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية

تعلن وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، بحضور الدكتور حسن ناظم وزير الثقافة؛ أسماء الفائزين بجائزة الإبداع العراقي السنوية في دورتها السادسة لسنة 2021، في تمام الخامسة مساءًا يوم الثلاثاء المقبل، في قاعة المركز الثقافي النفطي في بغداد.

ووجهت وزارة الثقافة العراقية  الدعوة إلى عددٍ من الشخصيات الأدبية والثقافية والفنية والفكرية المهمة لحضور حفل إعلان الجائزة.

وأطلقت وزارة الثقافة والسياحة والآثار جائزة الإبداع العراقي في دورتها السادسة لسنة 2021 بستة حقولٍ للترشيح للجائزة هي: الرواية، وأدب الطفل، والترجمة، والرسم، والتأليف الموسيقي، والفلم السينمائي.

وحددت الوزارة ستة حقول للترشيح للجائزة هي “الرواية، وأدب الطفل، والترجمة، والرسم، والتأليف الموسيقي، والفيلم”.

وأثارت الجائزة جدلاً واسعاً فى الأوساط الثقافية العراقية، منها أنه من المعروف إن جوائز من هذا النوع عندما تمنح من قبل جهة رسمية كوزارة الثقافة يجب أن تكون مُقرة بتشريع: قانون أو نظام أو تعليمات تصدر في الجريدة الرسمية للدولة لكي يكون للجائزة قيمة معنوية إضافة إلى قيمتها المالية، وهو لم يحدث.

فى الوقت نفسه، قال مثقفون عراقيون أنه من المعروف أيضاً أن الجهة التي تمنح الجائزة، تضع شروطاً معينة تخص المسابقة تُحدد بموجبها نوعية العمل الإبداعي وسنة انتاجه والرصيد الإبداعي للمتقدم للجائزة وشروط أخرى تحدد مسبقاً، كما لا بد أن توضع معايير دقيقة للتقديم أو معايير خاصة وليس معايير عامة كما حدث في الدورة التي سميت الأولى، وما كان المقصود بالجائزة انتاج العمل الإبداعي في عام 2015 أم المقصود مجمل أعمال المتقدم للجائزة، ويبدو أن الذين تقدموا لجائزة (الإخراج المسرحي) قد قدموا أعمالهم لسنوات سابقة.

 

الدكتور حسن ناظم وزارة الثقافة العراقية جائزة الإبداع العراقى السنوية المركز الثقافى النفطي الأدب العراقى

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