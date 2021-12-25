أمريكا: تسليم 1.5 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر إلى مصر

قدمت الولايات المتحدة إلى مصر 1.5 مليون جرعة إضافية من لقاح فيروس كورونا "فايزر"، حسبما أفاد بيان للسفارة الأمريكية اليوم السبت.

ورحبت السفارة الأمريكية، في بيانها، بوصول 1.5 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر إلى القاهرة.

وأشارت القائمة بأعمال السفير الأمريكي نيكول شامبين إلى "تسليم 1.5 مليون جرعة أخرى من لقاح فايزر إلى مصر من خلال مبادرة كوفاكس يعني أن الولايات المتحدة قد تبرعت حتى الآن بـ15 مليون جرعة من لقاح كورونا لشعب مصر للمساعدة في حماية المصريين من الفيروس ومنع انتشار سلالاته الجديدة الخطيرة".

وقالت إن ظهور سلالة أوميكرون يعطي أهمية أكبر لعملنا معًا كشركاء استراتيجيين للتغلب على الوباء.

فيما أوضح بيان السفارة أنه سيتم إرسال جرعات لقاح فايزر إلى مرافق وزارة الصحة والسكان في القاهرة وتخزينها في معدات التخزين فائقة البرودة التي تمولها اليونيسف والمستخدمة حصريًا للقاح فايزر.

وأكد البيان أن تعاون الولايات المتحدة مع مصر في مكافحة الوباء واسع النطاق، حيث قدمت الحكومة الأمريكية، من خلال وكالتها للتنمية الدولية، أكثر من 55 مليون دولار لدعم مكافحة مصر لفيروس كورونا، ليصل هذا الدعم إلى ما يقرب من 18 مليون شخص.

الجدير بالذكر أن برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعمل على تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية، والمساعدة في توصيل اللقاحات للشعب المصري، وتحسين تتبع الجائحة ومكافحتها، بالإضافة إلى دعم الشركات الصغيرة. وهذا الدعم تم بناؤه على أكثر من مليار دولار استثمرتها الولايات المتحدة على مدار الأربعين عامًا الماضية لتحسين صحة جميع المصريين.