السبت 25 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

مصادر: عودة رحلات إحدى شركات الطيران الخاصة الإسبانية إلى مطار الأقصر

نائب وزير الطيران
نائب وزير الطيران المدني

كشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن عودة رحلات إحدى شركات الطيران الخاصة الإسبانية إلى مطار الأقصر الدولي، اليوم السبت، عقب تعليق استغرق عدة شهور نتجية انتشار وتفشي فيروس كورونا بمختلف أنحاء العالم.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الدستور»، أن السلطات المختصة بمطار الأقصر الدولي، بقيادة اللواء طيار أركان حرب هشام فريد مدير المطار، قد استقبلت أولى الرحلات الجوية التابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة الإسبانية قادمة من مدريد ، حيث سيتم تسيير رحلتين أسبوعيًا يومي السبت والأثنين، ولمدة أسبوعان اعتبارًا من اليوم، في اطار حرص وزارة الطيران المدني على زياة تنشيط الحركة السياحية الدولية الوافدة إلى البلاد.

وأشارت، إلى أن السلطات المختصة بمطار الأقصر الدولي، قدمت كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للسائحين الاسبان وطاقم الطائرة، وتسهيل إجراءات الوصول، وسط سعادة بالغة من جانب السائحين لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، فضلا عن تطبيق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية.

وأوضحت المصادر، أن مطار الأقصر الدولي يشهد حاليا زيادة في معدلات التشغيل الجوية والركابية مختلفة الجنسيات، تزامنا مع بداية الفصل الشتوي وقرب الاحتفالات بأعياد الكريسماس، والتي تشهد إقبالا كبيرا من مختلف الوفود الأجنبية والمصرية والعربية.

القابضة للمطارات والملاحة الجوية شركات الطيران الخاصة الاسبانية مطار الأقصر الدولي وزارة الطيران المدني تنشيط الحركة السياحية الدولية

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