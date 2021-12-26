«الزراعة»: ورشة عمل حول مراكز تجميع الألبان وتطبيق الإجراءات القياسية

نظّم معمل صحة الحيوان بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مدينة شبين الكوم محافظة المنوفية، التابع لمعهد بحوث الصحة الحيوانية، ورشة عمل عن تطبيق نظام «الهاسب» في مراكز تجميع الألبان، وتطبيق الإجراءات القياسية في التنظيف والتطهير والإجراءات التصنيعية والصحية الجيدة، وتطبيق معايير الجودة في مراكز تجميع الألبان.

ومن جهته، قال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان في تصريحات لـ"الدستور"، أن ورشة العمل تأتي تنفيذا لرؤية القيادة السياسية لمبادرة تطوير مراكز تجميع الألبان وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وتعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وذلك بتوعية أصحاب مراكز التجميع وموردين الألبان بأهمية الحصول على كوب لبن نظيف وضرورة التطوير لمراكز تجميع الألبان والحصول على شهادة الأيزو.

وشدد شاهين على أهمية الحصول على لبن سليم من خلال الاهتمام بصحة الحيوان والتغذية الصحيحة لزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة مشيرا إلي اهمية الدورات التدريبية وورش العمل فى مجال الالبان لتوفير غذاء صحى وآمن للمواطن المصري

وكان قد كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مركز البحوث الزراعية ومعاهده بضرورة الاعتماد على الأساليب الحديثة والآمنة في مكافحة الآفات الاقتصادية التي تصيب المحاصيل الزراعية وبخاصة في ظل التغيرات المناخية وتداعياتها على القطاع الزراعي، للحد من تأثيرها على إنتاجية المحاصيل.

يأتي ذلك بينما نظم معهد بحوث وقاية النباتات برنامج تدريبي في مجال الإستراتيجيات الحديثة في مكافحة الآفات الإقتصادية أمس بمقر فرع المعهد بمحطة بحوث سخا بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بمشاركة نخبة من أساتذة المعهد بمحطة بحوث سخا وشارك فيها عدد كبير من شباب الباحثين من المعاهد البحثية المختلفة والجامعات المصرية والمهتمين بمكافحة الآفات.

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث صحة الحيوان بتنظيم ورش عمل لدعم الثروة الحيوانية.