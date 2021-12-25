السبت 25 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الرؤية والإنجاز».. كيف أصبحت مصر أكثر أمانا فى 7 سنوات؟

كتاب الرؤية والإنجاز
كتاب الرؤية والإنجاز

وثّق كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق"، الذي أعده مجلس الوزراء، إنجازات الدولة المصرية في محور سيادة القانون خلال السبع سنوات الماضية فى الفترة من يونيو 2014 و30 يونيو 2021 وتقدم مصر في مؤشرات دولية من حيث الدول الأكثر أمانا، وتقدما في مؤشر القانون والنظام بحسب النتائج  الدولية.

نجاح الأجهزة الأمنية في اقتلاع جذور الإرهاب 

حيث أرست دولة 30 يونيو مبدأ سيادة واحترام القانون، لتنطلق نحو تحقيق التكامل والتناغم بين المؤسسات والوزارات المعنية وعلى رأسها وزارتا العدل والداخلية، حيث تسارعت الخطى لعملية تطوير شاملة لمنظومة العدالة الناجزة والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري في إطار استراتيجية التحول الرقمي، في حين كرست الدولة المصرية من جهودها من أجل استتباب الأمن في كافة ربوع البلاد، لا سيما بعدما شهدته مصر من إنفلات أمني قبل عام 2014 لتنجح الأجهزة الأمنية في اقتلاع جذور الإرهاب والقضاء على البؤر الإجرامية.

في وقت لم تنس فيه الدولة المصرية دورها الاجتماعي والإنساني، من خلال مبادرات تبنتها القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري.

المؤشرات الدولية لتقدم مصر

حققت مصر تقدما كبيرا في المؤشرات الدولية العامة الخاصة بالدول الأكثر أمانا من جلوبال فينانس الدولي، حيث تقدمت مصر 38 مركزا خلال سبع سنوات؛ لتصل في عام 2021  للمركز رقم 65 عن عام 2014، حيث كانت مصر في المركز 103.

كما حققت مصر تقدما كبيرا في مركز مؤشر القانون والنظام لتصعد مصر في عام 2021 للمركز السابع، بدلا من المركز الـ12 في عام 2019.

الرؤية والإنجاز مصر الدولة المصرية سيادة القانون القانون

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