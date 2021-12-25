شحن 3150 طن صودا كاوية وتداول 16 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ADIYAMAN وجنسيتها مالطا، ويبلغ طولها 96 متر والغاطس 6.3متر، لشحن 3150 طن صودا كاويه بالميناء.

وذكر البيان، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 16 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة، وخروج سفينة بضائع عامة وسفينتين حاويات، ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ، وكذا عمليات الشحن على الأرصفة .