السبت 25 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تتيح منصات تعليمية جديدة لطلاب الثانوية العامة عبر التابلت

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لجميع طلاب المرحلة الثانوية، منصات جديدة عبر أجهزة التابلت المدرسي.

ويجب على الطلاب ضرورة تنزيل وتحميل تلك المنصات، من خلال اتباع الخطوات التالية: 

 ١- فتح برنامج النوكس ثم من الثلاث شرط نختار Download configuration

٢- تتم ملاحظة ظهور ثلاث منصات جديدة أمامهم install اضغط عليها للتحول إلى Delete وحملها على التابلت.

٣- تحميل منصة books وهي منصة لتحميل الكتب الإلكترونية بطريقة سهلة.

٤- منصة Orange للطلبة الذين معاهم شريحة Orange

٥- منصة Vodafone للطلبة الذين يملكون شريحة Vodafone

وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية، ومديري التعليم العام بالمديريات، وعدد من مديري المدارس عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة عدد من المحاور الخاصة بالعملية التعليمية.

ووجه الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين فى بداية الاجتماع، مديري المديريات التعليمية بضرورة إبراز الجهود والإنجازات التي تبذلها القيادة السياسية، والحكومة؛ لاسيّما من خلال استعراض فيلم وثائقي؛ تم إعداده بواسطة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، الذي يتضمن توثيقًا بالإنجازات التي قامت بها الدولة المصرية خلال فترة السبع سنوات الأخيرة؛ فضلًا عن الإشارة إلى الكتاب الصادر عن مؤسسة الجمهورية تحت عنوان" مصر السيسي وبناء الدولة الحديثة، سنوات من البناء والتنمية والتقدم 2021/2014  الطريق إلى الجمهورية الجديدة" الذي يتضمن هو الآخر توثيقًا بإنجازات الدولة المصرية في شكل كتاب شامل.

كما شدد حجازى على متابعة تلقى العاملين بالتعليم اللقاح ضد فيروس كورونا وتطعيم طلاب التعليم قبل الجامعى من سن (15 : 18) سنة بالمرحلة الثانوية ضد فيروس كورونا والوقوف على النسب المحدثة وأعداد العاملين متلقى الجرعتين والعاملين متلقى الجرعة الأولى، واتخاذ الإجراءات مع من لم يتلق التطعيم، مؤكدًا ضرورة استكمال كل عمليات التطعيم والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، وذلك بالنسبة لكل من السادة المعلمين على مستوى الجمهورية، وكذا الطلاب المستهدفين.

 

البناء والتنمية السيسي وزارة التعليم الفنى برنامج وزير التربية والتعليم إلكتروني طلاب الثانوية العامة الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم الشئون المعنوية للقوات المسلحة المديريات التعليمية التربية والتعليم الدولة الحديثة الدولة المصرية

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وائل لطفي

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