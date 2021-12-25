استمرار حملة التطعيم فى ألمانيا رغم عطلات الكريسماس

رغم عطلات عيد الميلاد (الكريسماس)، واصلت ألمانيا حملات التطعيم ضد كورونا.

وأعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض اليوم السبت، أنه تم أمس الجمعة، إعطاء نحو 67 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، من بينها 51 ألف جرعة معززة لمن أتموا التطعيم.

وكان أعلى مستوى يومي للتطعيم سجلته ألمانيا في 15 ديسمبر الجاري، وذلك بإعطاء اللقاح لـ 1.6 مليون شخص.

وبحسب البيانات، تم حتى الآن تطعيم 58.9 مليون شخص بجرعتين من لقاحات كورونا، أو بجرعة واحدة من لقاح "جونسون" ويعادل ذلك 70.8 % من السكان، وحصل حتى الآن 29.9 مليون شخص، على الأقل، على جرعة معززة.

ولا يزال هناك 21.7 مليون شخص في ألمانيا لم يتلقوا اللقاح حتى الآن، ما يعادل 26.2 %.

تجدر الإشارة إلى أنه غير مصرح بتطعيم حديثي الولادة حتى سن الرابعة، ويبلغ تعداد هذه الفئة العمرية نحو 4 ملايين نسمة (4.8 % من إجمالي السكان).

وأعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات، أن المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا الجديدة في البلاد سجل انخفاضًا جديدًا اليوم السبت، مقارنة بأمس الجمعة.

وأوضح المعهد أن معدل الإصابات الجديدة لكل مئة ألف نسمة خلال سبعة أيام وصل صباح اليوم إلى 242.2 مقابل 265.7 أمس الجمعة، ومقابل 419.7 قبل شهر.

وسجلت مكاتب الصحة في ألمانيا في غضون 24 ساعة، 22 ألفًا و214 حالة إصابة جديدة.

ويشير المعهد إلى أنه يمكن توقع نشاط أقل للاختبار وتسجيل حالات الإصابة خلال عطلات عيد الميلاد (الكريسماس) وفي نهاية العام، لذلك، فإن عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها رسميًا لا يمكن أن يظهر حاليًا إلا صورة غير كاملة لوضع كورونا في ألمانيا.