اصطدام أتوبيس نقل عام بعامود إنارة أمام جامعة القاهرة

اصطدم أتوبيس نقل عام بعامود إنارة أمام كلية التجارة جامعة القاهرة، اليوم السبت، بدائرة قسم شرطة الجيزة.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة‘بلاغاً يفيد باصطدام أتوبيس نقل عام بعامود إنارة أمام كلية التجارة بجامعة القاهرة بدائرة قسم شرطة الجيزة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير أتوبيس تابع لهيئة النقل العام اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب في اصطدامه بعامود إنارة ولم يسفر الحادث عن إصابات.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.