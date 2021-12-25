السبت 25 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اصطدام أتوبيس نقل عام بعامود إنارة أمام جامعة القاهرة

جريدة الدستور

اصطدم أتوبيس نقل عام بعامود إنارة أمام كلية التجارة جامعة القاهرة، اليوم السبت، بدائرة قسم شرطة الجيزة.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة‘بلاغاً يفيد باصطدام أتوبيس نقل عام بعامود إنارة أمام كلية التجارة بجامعة القاهرة بدائرة قسم شرطة الجيزة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير أتوبيس تابع لهيئة النقل العام اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب في اصطدامه بعامود إنارة ولم يسفر الحادث عن إصابات.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

جامعة القاهرة سيارات الإسعاف قسم شرطة أمن هيئة النقل العام الإجراءات القانونية عامود إنارة اصطدام أتوبيس

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