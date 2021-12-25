السبت 25 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مقاول هارب من 48 سنة سجن

حبس
حبس

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط شخص يعمل مقاول لهروبه من تنفيذ 44 حكما قضائيا بإجمالي 48 سنة سجن أثناء اختبائه في منطقة البساتين بمحافظة القاهرة.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط مقاول ، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (44) حكم حبس "جزئى – مستأنف" بإجمالي مدد حبس بلغت (48) سنة.

وفي سياق منفصل، جرى ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة ساقلتة بسوهاج وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة قضية "قتل"، لقيامه بالاشتراك مع والده - شقيقه "مضبوطين على ذمة ذات القضية" بإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى كان بحوزتهم تجاه أحد الأشخاص بأصل بلدتهم محدثين إصابته التى أودت بحياته بسبب خلافات الجيرة بمواجهة المتهمين بالأحكام وقرارات الضبط والإحضار الصادرة ضدهم أقروا بها ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية، المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

 

 

 

وزارة الداخلية أحكام قضائية قسم شرطة سلاح نارى سوهاج أمن

رئيس التحرير

وائل لطفي

معنى بورسعيد

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