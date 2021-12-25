ضبط 7787 شخصًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19) للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الجائحة.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط (7787) شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7762) شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (25) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (787) مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (202) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات (1125) أرجيلة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.