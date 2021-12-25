حصاد 2021.. تسليم 250 وحدة إسكان اجتماعي للمستحقين في كفر الشيخ

قامت محافظة كفر الشيخ بجهود عدة في قطاع الإسكان عام 2021، إذ أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير عواصم المحافظات، وعقب زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتعاون وزراء التنمية المحلية والزراعة والإسكان، تلبية لاحتياجات المواطنين بالمحافظة بتوفير وحدات سكنية.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم اختيار نماذج من العمارات السكنية بالعاصمة الإدارية، لتطبيقها، والتجمع الأول بجوار جامعة كفر الشيخ جاري إقامة 210 عمارة ،وكل عمارة مكونة من أرضي و 10 أدوار، كما تضم التجمعات السكانية مساحات خضراء، ومناطق خدمية إضافة ل 8 عمارات أيقونية منهم 4 عمارات تضم كل منها 40دوراً و4 عمارات تضم كل منها 30دوراً، والمنطقة الثانية خلف جامعة كفر الشيخ، تشمل إقامة وحدات سكنية على مساحة 31 فداناً، ضمن المشروع القومي "سكن كل المصريين "، مؤكداً أن التجمعات السكنية الجديدة بالمنطقتين الأولى والثانية تتسع لـ 64 ألف نسمة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه سيتم اقامة المنطقة الثالثة خلف الاسكان الاجتماعي الحالي غرب مدينة كفر الشيخ على مساحة 121 فداناً، وشهد العام الحالي تسليم 250 وحدة سكنية إسكان اجتماعي "تحيا مصر".

وفي سياق متصل، فقد وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بسرعة البدء في تطوير ميدان البطل العالمي بيج رامي، مستر أولمبيا 2021، وتنفيذ التصميمات الخاصة بالميدان التي وافقت عليها اللجنة، نظراً لما حققه البطل القومي لحصوله على بطولة العالم لكمال الأجسام لمرتين متتاليتين، ليكون أول مصري وعربي يحقق تلك البطولة في سابقة الأولى من نوعها، كما وجه بسرعة تطوير الميدان بمراكز المحافظة، لتحقيق السيولة المرورية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ كفر الشيخ، والسيد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، لمناقشة تطوير ميادين مراكز المدن وتطوير المحاور، لتحقيق السيولة المرورية، كما تم مناقشة التصميمات التنفيذية لميدان البطل العالمي بيج رامي، والميدان في مواجهة محطة السكة الحديدة لسخا، والمتجه لجامعة كفر الشيخ ومنها لديوان عام المحافظة، والجهة الأخرى متجه لحي سخا والحمراوي وأبو طبل والقرضا، والاتجاه الثالث لمسار العائلة المقدسة وكنيسة السيدة العذراء، والاتجاه الرابع لطريق محلة موسى وقلين، وسيتم تطوير الميدان بكافة اتجاهاته، بما يليق بالبطل العالمي.