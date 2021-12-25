«التخطيط»: 7.25 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لأسيوط

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن عدد المشروعات التنموية بمحافظة أسيوط يصل إلى 434 مشروعًا، وإن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة أسيوط بخطة عام 21-2022 تبلغ 7.25 مليار جنيه.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى توجيه استثمارات بقيمة 2.1 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 28.9%، ويخص قطاع الإسكان 1.26 مليار بنسبة 17.3%، وتبلغ استثمارات قطاع البترول 1.13 مليار جنيه بنسبة 15.6%، ويخص قطاع التعليم العالي مليار جنيه بنسبة 13.8%، وقطاع التنمية المحلية 925 مليون جنيه بنسبة 12.7%، أما القطاعات الأخرى فتخصها استثمارات بقيمة 835 مليون جنيه بنسبة 11.7%.

وأكدت الوزيرة أن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 21-2022 تولي أهمية كبيرة لتنمية محافظات الصعيد بهدف إحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، تنعكس على تحسين جودة الحياة وتوفر فرص العيش اللائق، متابعة أن البعد المكاني يمثل أحد المحددات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، بما يضمن تحقيق نمو متوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والمحافظات، لافتة إلى اهتمام خطة التنمية بالسياسات والبرامج المكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات المعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة أسيوط في خطة 21-2022 تتمثل في توجيه حوالي 993 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

ولفت التقرير إلى أهم مشروعات قطاع البترول والغاز الطبيعي بالمحافظة بخطة عام 21-2022، والتي يبلغ عددها 46 مشروعا، متمثلة في إحلال وتجديد وحدات التكرير بشركة أسيوط لتكرير البترول بتكلفة 1.05 مليار جنيه، إلى جانب استكمال مشروعات الأمن الصناعي وحماية البيئة بشركة أسيوط لتكرير البترول بقيمة 72.9 مليون جنيه.

وفي مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي فإن أهم المشروعات، وفقا للتقرير، تتمثل في إنشاء جامعة أسيوط الأهلية بمدينة أسيوط الجديدة، استكمال إنشاء الجامعة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة، استكمال مباني مستشفى الأورام الجديدة، إلى جانب استكمال مبنى مركز الطوارئ والإصابات وملحقاته، فضلا عن توريد وتركيب العناية المركزة بنظام الكبسولات بمركز الجراحات الميكروسكوبية بجامعة أسيوط.

وفيما يتعلق بمشروعات التنمية المحلية فعددها 286 مشروعا، منها إنشاء مصنع تدوير قمامة، رصف طرق بحي غرب، تطوير أسطول سيارات الإطفاء.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتيح "خطة المواطن" الخاصة بعامي "19-2020" و"20-2021" على موقعها الإلكتروني، في إطار حرصها على زيادة الوعي المجتمعي وتعريف المواطنين بتوجهات خطط التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة في كل محافظة على حدة.