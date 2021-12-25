تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

قالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن محافظات مصر تشهد كثافة نتيجة الشبورة المائية، وذلك على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والجيزة ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، حيث نصحت قائدي السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة تجنبًا لوقوع حوادث.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم السبت سيكون معتدلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما سيكون مائلًا للدفء على جنوب سيناء والصعيد وذلك في فترة النهار، بينما سيكون شديد البرودة على أغلب المحافظات، حيث يصل الطقس إلى درجة "الصقيع" خلال فترة الليل، ناصحة المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة تجنبًا للإصابة بنزلات البرد.

"درجات الحرارة اليوم السبت"

القاهرة العظمى 19 والصغرى 11 درجة.

الإسكندرية العظمى 19 الصغرى 12 درجة

طنطا العظمى 19 الصغرى 11 درجة

مطروح العظمى 18 الصغرى 10 درجة

بورسعيد العظمى 19 الصغرى 11 درجة

دمياط العظمى 19 الصغرى 11 درجة

الشرقية العظمى 18 الصغرى 10 درجات

المنصورة العظمى 19 الصغرى 10 درجات

الإسماعيلية العظمى 20 الصغرى 11 درجة

السويس العظمى 20 الصغرى 11 درجة

العريش العظمى 17 الصغرى 11 درجة

سانت كاترين العظمى 11 والصغرى 1 درجة

شرم الشيخ العظمى 23 الصغرى 15 درجة

الغردقة العظمى 23 والصغرى 15 درجة

الفيوم العظمى19 والصغرى 8 درجات

المنيا العظمى 20 والصغرى 9 درجات

أسيوط العظمى 20 والصغرى 8 درجات

سوهاج العظمى 21 والصغرى 9 درجات

قنا العظمى 22 والصغرى 9 درجات

الأقصر العظمى 22 والصغرى 9 درجات

أسوان العظمى 23 والصغرى 9 درجات.

"درجات الحرارة غدا الأحد"

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 18 والصغرى 11 درجة، السواحل الشمالية العظمى 18 والصغرى 12 درجة، جنوب سيناء العظمى 22 والصغرى 15 درجة، شمال الصعيد العظمى 19 والصغرى 8 درجات، جنوب الصعيد العظمى 23 والصغرى 10 درجات.

"درجات الحرارة الاثنين المقبل"

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 19 والصغرى 11 درجة، السواحل الشمالية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، جنوب سيناء العظمى 23 والصغرى 15 درجة، شمال الصعيد العظمى 20 والصغرى 9 درجات، جنوب الصعيد العظمى 23 والصغرى 10 درجات.