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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم السبت 25 -12-2021

الطقس في مصر
الطقس في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم السبت نهارا طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.


كما يتوقع الخبراء تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث (30%) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة و ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.


أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وإرتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 19 11
الإسكندرية 19 12
وادى النطرون 19 11
طنطا 19 11
شبين الكوم 19 11
دمنهور 19 11
بلطيم 19 11
مطروح 18 10
السلوم 17 10
سيوة 17 05
بورسعيد 19 11
دمياط 19 11
الزقازيق 18 10
المنصورة 19 10
الإسماعيلية 20 11
السويس 20 11
العريش 17 11
رفح 17 11
رأس سدر 17 12
نخل 17 07
نويبع 20 14
طابا 18 10
كاترين 11 01
الطور 19 13
شرم الشيخ 23 15
الغردقة 23 15
مرسى علم 23 15
الفيوم 19 08
بني سويف 19 08
المنيا 20 09
أسيوط 20 08
سوهاج 21 09
قنا 22 09
الأقصر 22 09
أسوان 23 09
ادفو 23 09
أبوسمبل 21 10
الوادي الجديد 20 09
شلاتين 26 15
ابو رماد 25 15
حلايب 24 16
رأس حدربة 24 16

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