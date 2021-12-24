الجمعة 24 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«اختفاء السحب المطيرة».. حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الطقس
الطقس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الجمعة، بياناً عن حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت الهيئة، إن السحب المطيرة اختفت من مدينة الإسكندرية بعد 10 أيام متتالية من وجودها، وما زالت فرص الأمطار مستمرة بشكل متفرق وعشوائي على بعض مناطق السواحل الشمالية وقليل من مناطق الدلتا ومدن القناة بكميات خفيفة إلى متوسطة. 

وذكرت أنه رغم استقرار حرارة النهار عند حدود 18/19 درجة على الشمال وجنوب الصعيد، إلا أنه في ليل الجمعة وليل السبت تنخفض الحرارة مرة أخرى بعدما ارتفعت بشكل نسبي طفيف عقب الموجة شديدة البرودة السابقة لتعود مجددًا إلى حدود 7 درجات على القاهرة الكبرى، وحوالي 10 درجات على السواحل.. 8/9 درجات على جنوب الصعيد، بينما وسط الصعيد تسجل حوالي 5 درجات ليلًا.

أما عن درجات الحرارة فهي كالآتي:

الجمعة 24 ديسمبر 2021:

القاهرة الكبرى: العظمى  18 والصغرى 11.

الوجه البحري: العظمى 17 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 16 والصغرى 9.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 15 والصغرى 9.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 16 والصغرى 11.

شمال الصعيد: العظمى 15 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: العظمى 15 والصغرى 10.

السبت  25  ديسمبر 2021:  

القاهرة الكبرى: العظمى 17 والصغرى 12.

الوجه البحري: العظمى 17 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 16 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 17 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 16 والصغرى10.

شمال الصعيد: العظمى 15 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: العظمى 15 والصغرى 10.

الأحد 26 ديسمبر 2021:

القاهرة الكبرى: العظمى 14 والصغرى 9.

الوجه البحري: العظمى 13 والصغرى 9.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 13 والصغرى 9.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 13 والصغرى 3.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 12 والصغرى 11.

شمال الصعيد: العظمى 11 والصغرى 8.

جنوب الصعيد: العظمى 11 والصغرى 8

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