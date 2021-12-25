موعد إجازة الكريسماس 2022.. وكيفية الاحتفال به

موعد إجازة الكريسماس 2022 من الكلمات البحثية الشائعة حاليا عبر محرك البحث العالمي جوجل تزامنا مع انتهاء عام 2021، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أبرز هدايا الكريسماس وعبارات التهاني في العام الجديد المتبادلة عبر الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي و كيفية الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في العالم كله.



موعد إجازة الكريسماس 2022

يختلف موعد الاحتفال بعيد الميلاد المجيد (الكريسماس) بين دول العالم حيث تحتفل الكنائس الغربية به يوم 25 ديسمبر من كل عام فيما تحتفل به الكنائس الشرقية به يوم 7 يناير حيث تمنح الكثير من الدول العربية إجازة رسمية مدفوعة الأجر لموظفي الدولة في هذا اليوم حيث يتم تعطيل المصالح الحكومية والمؤسسات وفقا لقانون العمل المصري حيث تعد إجازة عيد الميلاد المجيد هى أولى الإجازات في كل عام ميلادي جديد يعقبها إجازة 25 يناير عيد الشرطة المصرية.



أبرز الهدايا و عبارات التهاني في الكريسماس

عادة ما يتبادل المواطنين هدايا في ذكرى الاحتفال بعيد الميلاد المجيد كل عام حيث يتم تغليفها وطباعة الأرقام الأولي من العام الذي يتم الاحتفال به حيث يستعد بعض الأفراد لهدايا الكريسماس منذ Black Friday في الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر حيث يمكن شراء لعب أطفال وباقات ورد و إكسسوارات وغيرها في هذه المناسبة كما يتم كآبة بعض عبارات التهنئة مثل " عام جديد سعيد" أو " مع الساعات الأولى من العام الميلادي الجديد اتمنى لكم التوفيق والنجاح وتحقيق الأماني" أو " 2022 Happy New year"

أو " اللهم تحقيق كافة الأمنيات خلال أيام العام الجديد".

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رسائل التهاني في الكريسماس 2022

كيفية الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في العالم

مع اقتراب موعد إجازة الكريسماس 2022 تختلف مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد المجيد من دولة لأخرى حيث يتم الاحتفال إما بمظاهر دينية تقام فيها الصلوات داخل الكنائس وإقامة الشعائر الدينية أو مظاهر اجتماعية حيث يتجمع فيها كافة أفراد الأسرة على مائدة الطعام لتبادل عبارات التهنئة والهدايا وتناول الطعام وتبادل أطراف الحديث في الأمنيات القادمة وكيفية تحقيقها خلال العام الجديد وغير ذلك من مظاهر الاحتفال بهذه المناسبات.