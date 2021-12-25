بسبب أحكام قضائية.. حبس متهم حاول الهروب من كمين السلام

قررت جهات التحقيق بالسلام، اليوم السبت، حبس متهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات، حاول الهروب من كمين شرطة أثناء استيقافه لفحص تراخيص السيارة التي كان يستقلها ومعه شخص آخر.

وتبين عقب تحديد مكانه والقبض عليه أنه هارب من حكمين قضائيين، وأن السيارة التي يقودها ملك شخص قريبه ولا يعلم بأنه يقودها.

البداية عندما قامت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بأحد الأكمنة بدائرة قسم شرطة السلام ثان باستيقاف إحدى السيارات يستقلها شخصين وحال طلب التراخيص قام قائد السيارة بالفرار هاربًا.

على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط السيارة ومستقليها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلـى تواجد السيارة المشار إليها بجـراج كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الجراج المشار إليه وضبط السيارة مرتكبة الحادث ومستقليها "شخصان"، أحدهما مطلوب التنفيذ عليه في حكمين بالحبس في قضيتين.

بمناقشته قرر أنه تعمد الهروب بالسيارة خشية ضبطه في الأحكام الصادرة ضده ولكون السيارة ملك أحد أقاربه ومنتهية التراخيص ولا يوجد لها مستندات ملكية فضلاً عن إستخدام السيارة دون علم مالكها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.