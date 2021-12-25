السبت 25 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تركيا تبدأ عملية تنقيب جديدة عن الغاز فى البحر الأسود

عملية تنقيب
عملية تنقيب

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، الجمعة، بدء سفينة "الفاتح" عملية تنقيب جديدة عن الغاز في بئر "توركالي 7" بالبحر الأسود.

وقال "دونماز"، في تغريدة: "خطوة تلو الأخرى نحو الهدف، سفينتنا الفاتح بدأت التنقيب في توركالي 7".

وأوضح أن كل عملية تنقيب جديدة تقرب تركيا أكثر من هدف استخدام الغاز الطبيعي المستخرج من البحر الأسود لتدفئة مواطنيها بحلول عام 2023.

وسبق أن اكتشفت سفينة "الفاتح" الخاصة بعمليات التنقيب 540 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في البحر الأسود، وتم الإعلان أنها ستدخل حيز الاستخدام في 2023.

والعام الماضي، أعلنت السلطات التركية اكتشافها  405 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي بحقل صقاريا في البحر ا لأسود الواقع على بعد حوالي 100 ميل بحري شمالي الساحل التركي.

وفي 4 يونيو، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن تركيا اكتشفت كمية جديدة من الغاز الطبيعي تبلغ 135 مليار متر مكعب بجنوب البحر الأسود، ليصل إجمالي المكتشف بالمنطقة إلى 540 مليار متر مكعب.

وسيتطلب ربط الآبار الجديدة في المنطقة بالشبكة الرئيسية مد خط أنابيب بطول 160 كيلومترًا على الأقل، وسيتعين على أنقرة تشييد محطة لاستقبال الغاز في غضون عامين وفقا للجدول الزمني لخططها.

وتعتبر تركيا فقيرة في النفط والغاز، وتعتمد اعتمادًا كثيفًا على الاستيراد من روسيا وأذربيجان وإيران، إلى جانب مشتريات من الغاز الطبيعي المسال من قطر والولايات المتحدة ونيجيريا والجزائر، وبلغت وارداتها 48.1 مليار متر مكعب من الغاز العام الماضي، مرتفعة 6% عن السنة السابقة، وجاء ثلث تلك الكمية من روسيا.

وتنقب تركيا عن موارد النفط والغاز في المتوسط أيضًا، حيث أثارت أنشطتها في مياه متنازع عليها توترات مع اليونان وقبرص.

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