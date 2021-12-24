السبت 25 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نادي المنيا يستضيف العرض المسرحى «عنبر 8 غرب»

عرض مسرحي لفريق كراكيب
عرض مسرحي لفريق كراكيب المسرحي بنادي المنيا

استضاف نادي المنيا الرياضي، مساء اليوم، عرضا مسرحيا لفريق «كراكيب» وحمل عنوان «عنبر 8 غرب»، وحضره 600 عضو من أبناء الجمعية العمومية.

266366635_1381109915653324_9072305814972872368_n

وشهد العرض المسرحي تفاعلا كبيرا من الحضور، خاصة الأطفال، في ظل تميز فريق كراكيب المسرحي، وجذبهم لانتباه جميع الحضور.

267940303_647903506625770_9180786732868372364_n

وقدمت الدكتورة رحاب سراج عضو مجلس الإدارة ومشرفة الانشطة الثقافية بالنادي الشكر لجميع الحضور والمشاركين في العرض المسرحي، مؤكدة حرص مجلس الإدارة الدائم على استضافة مثل تلك العروض الفنية والثقافية الهامة لإسعاد أعضاء الجمعية العمومية وذويهم، وهناك العديد من الفعاليات التي سوف يشهدها النادي خلال الفترة القليلة المقبلة.

267087238_928289904481283_1467891473608605844_n
نادي المنيا العرض المسرحي عنبر 8 فريق كراكيب المسرحي عبد الحميد محمد الدكتورة رحاب سراج

رئيس التحرير

وائل لطفي

معنى بورسعيد

الأكثر قراءة

حسن راتب فى التحقيقات بقضية «الآثار الكبرى»: دخلى 100 مليون جنيه سنويًا

«الداخلية» تكشف حقيقة الاعتداء على شخص أثناء إغلاقه باب مسجد بالجيزة

«اختفاء السحب المطيرة».. حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الآن رابط موقع تلقى لقاح كورونا 2022 على موقع وزارة الصحة المصرية

مصر تعرب عن تضامنها ومواساتها لمملكة ماليزيا فى ضحايا الفيضانات

«هكذا خدعني أنيس منصور».. زاهي حواس يروي قصة اتهامه بسرقة تمثال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضوان السيد

الاستعصاء على التغيير بالانتخابات

عفاف السيد

عيد الشجرة «الميلاد» عند المصريين

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى.. الفرص والتحديات

سمر عادل

التحويلات المالية كمصدر خارجى لتمويل التنمية

صفاء النجار

إكسبو دبي 2020 «2-5»

مدحت بشاى

الجمهورية الجديدة والعدالة الثقافية

عبد الرحيم طايع

الاهتمام بسفاسف الأمور!

أحمد غنام

لماذا لا يفضل المصريون المدن الجديدة؟

صور

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

عقيدة بينيت.. حل الدولتين على أجندة رئيس الحكومة الإسرائيلية

سارة شريف تكتب: اللعبة الأكبر

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال فى الضفة الغربية