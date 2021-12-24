نادي المنيا يستضيف العرض المسرحى «عنبر 8 غرب»

استضاف نادي المنيا الرياضي، مساء اليوم، عرضا مسرحيا لفريق «كراكيب» وحمل عنوان «عنبر 8 غرب»، وحضره 600 عضو من أبناء الجمعية العمومية.

وشهد العرض المسرحي تفاعلا كبيرا من الحضور، خاصة الأطفال، في ظل تميز فريق كراكيب المسرحي، وجذبهم لانتباه جميع الحضور.

وقدمت الدكتورة رحاب سراج عضو مجلس الإدارة ومشرفة الانشطة الثقافية بالنادي الشكر لجميع الحضور والمشاركين في العرض المسرحي، مؤكدة حرص مجلس الإدارة الدائم على استضافة مثل تلك العروض الفنية والثقافية الهامة لإسعاد أعضاء الجمعية العمومية وذويهم، وهناك العديد من الفعاليات التي سوف يشهدها النادي خلال الفترة القليلة المقبلة.