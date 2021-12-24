«سورة الضعفا».. ديوان جديد لـ جعفر أحمد حمدي عن دار فهرس

صدر عن دار فهرس للنشر والتوزيع، ديوان "سورة الضعفا" للشاعر جعفر أحمد حمدي، وهو ديوان ينتمي لشعر الفصحى، يعتبر الديوان الرابع للشاعر، وكان قد وصل للقائمة القصيرة لجائزة جاليري ضي.

وقال جعفر أحمد عن الديوان: "يحتوي الديوان على ثلاثة عشر قصيدة تتنوع بين العمودي والتفعيلة، جربت فيها طرائق جديدة عن دواويني السابقة، من حيث الشكل ومن حيث المواضيع، في الدواوين السابقة كانت المحاولات الأولى لي، لكن في هذا الديوان أقدم صورة مغايرة عن مفهومي للشعر.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور": "القصائد كانت تعيد تقديم التعاريف بخصوصية، حتى الأفكار والرؤى التي تناولها الديوان، حاولت أن أقدمها بصورة شديدة الخصوصية، ليتشابك مع القضايا التي تهم الإنسان، وتحفز العقل، سيطرت العادات والتقاليد أيضا على الشاعر، فنقلت صورة الجنوبي وما ورثه عن أبيه، كنت أتشابك مع القضايا بصورتي التي تطبع عليها، وكلها تصب في منطقة الإنسان، كنت أبحث في ديواني عن الشعر، وفي الشعر عن الحب وفي الحب عن الإنسان.

ونقرأ من الديوان ومن قصيدة بعنوان "مواويل":

لأنَّ كتابةَ الدنيا

نزيفٌ يقتضي شغفَا

ونخلُكَ يا أبي رئةٌ

ترشُّ نسيمَهَا السعفَا

ربحتُ منَ الحقيقةِ شوقَ

مَنْ لو قُوتِلَ انتصفا

كلانا سامقانِ فمنْ

يرتِّلُ سورةَ الضُعفَا...

أما عن جعفر أحمد حمدي فهو شاعر وناقد مصري وباحث ماجيستير البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن، فاز بجائزة سمو المعرفة المملكة العربية السعودية 2016، فاز بجائزة الشارقة للإبداع عن ديوانه الأول" كآخر نقطة في البئر " 2018 ، حصل على درع التميز الإبداعي في مؤتمر وسط الصعيد 2018، حصل على درع التميز الإبداعي من نقابة إتحاد كتاب مصر فرع المنيا 2018، وصل للقائمة القصيرة لمسابقة جاليري ضي بالتعاون مع مؤسسة الزاهدية للثقافة والفنون بالمملكة العربية السعودية 2020، فاز بالمسابقة الأدبية المركزية للهيئة العامة لقصور الثقافة، مصر 2021، عن ديوانه لو كنت ماءً.

صدر له ديوان كآخر نقطة في البئر، دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة 2018، ديوان يكاد قلبه يضيء، دار فهرس للنشر والتوزيع، القاهرة 2019، ديوان لو كنت ماء، الهيئة العامة لقصور الثقافة، ديوان سورة الضعفا، دار فهرس للنشر والتوزيع، وله تحت الطبع" الجليلة" وهي متتالية مسرحية شعرية .