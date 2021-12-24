السبت 25 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الرؤية والإنجاز».. تنفيذ 1143 مشروعا لمياه الشرب بتكلفة 128.5 مليار جنيه

مشروعات لمياه الشرب
مشروعات لمياه الشرب

وثق كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق"، الذي أعده مجلس الوزراء، إنجازات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال السبع سنوات الماضية في الفترة من يونيو 2014 و30 يونيو 2021.

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

تم تنفيذ عدد 1143 مشروع مياه شرب وصرف صحي، بتكلفة 128.5 مليار جنيه، في حين جاري تنفيذ عدد 571 مشروع مياه شرب وصرف صحي، بتكلفة 63.4 مليار جنيه.

وشملت تلك المشروعات، 279 مشروعا لمياه الشرب تم تنفيذها بتكلفة 61.3 مليار جنيه، بطاقة استيعابية 11 مليون متر مكعب/اليوم، و98 مشروع جار تنفيذه، بتكلفة 18.3 مليار جنيه بطاقة استيعابية 2.3 مليون متر مكعب/اليوم.

كما شملت المشروعات، تنفيذ 864 مشروع صرف صحي، بتكلفة 67.2 مليار جنيه، بطاقة استيعابية 6.9 مليون متر مكعب/يوم، وجار تنفيذ 473 مشروع صرف صحي، بتكلفة 47.1 مليار جنيه، بطاقة استيعابية 3.1 مليون متر مكعب/يوم.
وتم تنفيذ 7400 مشروع إحلال وتجديد للشبكات والمحطات، بتكلفة 13.3 مليار جنيه.

المدن العمرانية القائمة

تم وجار تنفيذ مشروعات إسكان ومرافق وتطوير بالمدن العمرانية القائمة، بعدد21 مدينة، بتكلفة 160 مليار جنيه.

مدن الجيل الرابع

تم وجاري تنفيذ عدد 22 مدينة، بتكلفة 690 مليار جنيه.


العاصمة الإدارية الجديدة

تم تنفيذ 7.1 الف وحدة سكنية وفيلا بالحي السكني الثالث، وتنفيذ 40.2 ألف وحدة إسكان مميز بالحي التالت والخامس، و16 برجا سكنيا وإداريا بحي المال والأعمال.

وجاري تنفيذ أعمال البنية الأساسية ل40 ألف فدان، مساحة المرحلة الأولى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وقع على أول نسخة من كتاب يوثق كل الإنجازات التي تمت بجميع ربوع مصر، ويضم كل المشروعات التنموية خلال السنوات السبع الماضية، وذلك خلال افتتاحه مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد.

كتاب الرؤية والإنجاز مصر تنطلق مجلس الوزراء إنجازات وزارة الإسكان مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المدن العمرانية القائمة مدن الجيل الرابع العاصمة الإدارية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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وائل لطفي

معنى بورسعيد

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