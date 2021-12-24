أحمد شيبة يشارك فى احتفالية «شباب الخير» للأطفال ذوى الهمم بالإسكندرية

شارك المطرب الشعبي أحمد شيبة، اليوم الجمعة، في احتفالية فريق شباب الخير إيد واحدة بالإسكندرية، لذوي الهمم في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم.

تضمنت الاحتفالية فقرات غنائية وترفيهية للأطفال من ذوي الهمم وأسرهم، حيث شارك 130 طفلا و100 أم بإحدى قاعات المناسبات بمنطقة القباري غرب الإسكندرية.

احمد شيبة بحفل ذوي الهمم بالإسكندرية

وتفاعل الأطفال مع العروض الاستعراضية والغناء، فضلا عن التقاط الصور مع «شيبة» الذي شاركهم بالاحتفال اليوم تطوعًا منه لإسعاد الأطفال من ذوي الهمم وأسرهم خلال الحفل السنوي الذي ينظمه شباب الخير كل عام.

احمد شيبة بحفل ذوي الهمم بالإسكندرية

وقال محمد الزعيري، مؤسس فريق شباب الخير إسكندرية أيد واحدة، إن الفريق كل عام يحتفل بالأطفال من ذوي الهمم وأسرهم، لإدخال السعادة على قلوبهم، مشيرًا إلى ان الأطفال ينتظرون الحفل كل عام للتجمع والفرحة والاحتفال سويًا.

احمد شيبة بحفل ذوي الهمم بالإسكندرية

وأضاف لـ«الدستور» أن جميع أعضاء الفريق يبذلون قصارى جهدهم لإدخال الفرحة والسعادة على قلوب الأطفال، من خلال فقرات الحفل التي يستمتعون بها، وتوزيع الهدايا والوجبات.

احمد شيبة بحفل ذوي الهمم بالإسكندرية

وأوضح أن مفاجأة الحفل هذا العام هو حضور الفنان أحمد شيبة للاحتفال مع الأطفال، حيث تطوع دون أي أجر لمشاركة الأطفال فرحتهم في هذا اليوم، وهو ما أسعدهم كثيرًا.