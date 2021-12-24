السبت 25 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«دار الكتب» تعلن عقد النسخة السابعة من مؤتمر «أدب الطفل والجمهورية الجديدة»

دار الكتب والوثائق
دار الكتب والوثائق القومية

أعلنت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية عن عقد النسخة السابعة من مؤتمر مركز توثيق وبحوث أدب الطفل العام القادم تحت عنوان «أدب الطفل والجمهورية الجديدة».

وأوصى الخبراء في نهاية فاعليات أعمال المؤتمر السنوي السادس لمركز توثيق وبحوث أدب الطفل؛ الذي استمر يومي 20-21 ديسمبر 2021 حول أدب الطفل والتحول الرقمي، وتم عبر عدد (4) جلسات علمية شهدت إلقاء عدد (19) موضوع بحثي في إطار محاور المؤتمر، هذا بخلاف جلستيه الافتتاحية والختامية التي أعلن خلالها د. أشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية وأمين عام المؤتمر عن توصياته.

وجاءت أبرز توصيات المؤتمر كالتالي: «عقد ورشات عمل تأهيلية متخصصة؛ لتزويد كتاب آدب الطفل بمتطلبات التحول الرقمي، فيما يتعلق بعملية التحرير؛ لسد الفجوة الرقمية لديهم، تعزيز البنية التكنولوجية بمؤسسات ثقافة الطفل؛ لإتاحة تعرض الأطفال لأدب رقمي يناسب الثقافة المصرية، ويتطلعون من خلاله على العالم من حولهم، تشجيع دور نشر كتب الأطفال على إنتاج أشكال ووسائط رقمية تحتوي مواد أدبية تعكس عراقة الحضارة المصرية القديمة وما يميزها عن الحضارات الأخرى، مع الحرص على نشرها بشكل معاصر يناسب تعرض الأطفال وجذبهم إليها مما يدفعهم لمشاركتها مع الآخر بفخر واعتزاز متمسكين بهويتهم عبر جسور تواصلهم الثقافي».

وأوصى الخبراء أيضاً بضرورة السعي نحو تكوين شبكة إلكترونية تربط مراكز أدب الطفل والمؤسسات الأكاديمية المعنية بالطفولة وتكنولوجيا المعلومات والفنون والتسويق الإعلامي والثقافي واتحاد الناشرين المصريين لتبادل الخبرات والرؤى بينها تمهيدًا لصياغة إستراتيجية وطنية موحدة لصناعة ونشر الثقافة الرقمية في مصر،  استثمار قدرات وطاقات ومهارات الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة فى انتاج مواد أدبية تصدر وتبث رقميًا لتصبح قادرة باختلاف على الولوج فى الفضاء الالكتروني، عقد دورات تدريبية للقائمين على التنشئة الثقافية للأطفال حول الاستخدام الآمن للإنترنت ومهارات انتقاء الأدب الموجه إليهم، والرقابة الداخلية، تنظيم حلقات تنشيطية لكتاب الطفل حول حقوق الملكية الفكرية في ظل التحول الرقمي، وكيفية الاستفادة منها في دعم الاقتصاد المصري.

 

دار الكتب والوثائق دكتورة نيفين محمد موسى مؤتمر ادب الطفل الدكتور أشرف قادوس أدب الطفل والجمهورية الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

معنى بورسعيد

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