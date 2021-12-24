الجمعة 24 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط صاحب محل أغذية لحيازته 800 كيلو طحينة فاسدة بالإسكندرية

طحينة فاسدة
طحينة فاسدة

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط المدير المسئول عن محل لبيع المواد الغذائية، كائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، لقيامه بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم ببيع وعرض كميات من السلع الغذائية مجهولة المصدر.

وعثر بداخل المحل على كمية قدرها 800 كيلوجرام من الطحينة، بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر، وبها تغير فى الخواص الطبيعية، بقصد طرحها للبيع بالأسواق.

كانت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الإسكندرية، قد تمكنت من من ضبط المدير المسئول عن مخزن «بدون ترخيص»، كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، لقيامه بحيازة وتخزين كميات من السلع التموينية المدعمة، المحظور تداولها خارج منظومة الدعم الجديدة، بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء.

وعثر بداخل المخزن على كمية قدرها 1,400 طن «أرز، سكر» تموينى، بقصد طرحها للبيع بالسوق السوداء.

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