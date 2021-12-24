كتاب الرؤية والإنجاز| الإفراج عن 6400 ضمن مبادرة «سجون بلا غارمين» خلال 7 سنوات

وثّق كتاب «الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق»، الذي أعده مجلس الوزراء، إنجازات وزارة الداخلية على مدار السبع سنوات الماضية، لا سيما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى اهتمامًا بالأمن ما يعود على المواطن المصري بالاستقرار وإحراز تقدم مشهود به في مجال حقوق الإنسان.

وبحسب الكتاب، فقد تم الإفراج عن 6400 غارم وغارمة في إطار مبادرة «سجون بلا غارمين»، بالمشاركة مع صندوق تحيا مصر، بتكلفة بلغت 42 مليون جنيه بجميع المحافظات، بالإضافة لتخصيص 10 ملايين جنيه تم تخصيصها للاستمرار في تنفيذ مبادرة «مصر بلا غارمين».

وفي قطاع تكثيف المشاركة المجتمعية لجهاز الشرطة، فقد تدشين منظومة «أمان» للمنتجات الغذائية لتوفيرها بأسعار مدعمة، والتي شملت إنشاء 3 مصانع، وكذلك إنشاء 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا، كما تم تنظيم «قوافل المساعدة»، لتوزيع السلع بالمجان واحتوت على 5.34 ألف حقيبة مدرسية و600 ألف عبوة غذائية، و32 ألف بطانية.

كما تم تنظيم 879 مبادرة إنسانية ومجتمعية، وإجراء 3199 عملية جراحية، بالإضافة إلى أنه تم تنظيم 371 قافلة طبية.

وفي ذات السياق، عززت وزارة الداخلية مفاهيم حماية حقوق الإنسان عبر تطوير المعاملة العقابية للمسجونين من خلال استكمال مراحل التعليم 504,1 ألف نزيل، كما أنه تم الكشف الطبي على 1.2 مليون حالة وإجراء عمليات جراحية لـ 5.5 ألف حالة، وتم تنفيذ 447,3 ألف حالة التماس اجتماعي.

فى السياق ذاته، وثّق كتاب «الرؤية والإنجاز» الإفراج الشرطي عن 99 ألف مسجون، كما حصل حوالي 106 آلاف مسجون على عفو رئاسي.

وتم دعم مسيرة الاستثمار والتنمية الاقتصادية من قبل وزارة الداخلية بـ14,1 مليار كمبالغ تم تحصيلها بعد ضبط 39,5 مليون قضية سرقة تيار كهربائي، بالإضافة لـ3,7 مليار جنيه و548,5 مليون من عملات أجنبية مبالغ تم تحصيلها بعد ضبط 5,7 ألف قضية جرائم أموال عامة، وكذلك 652,9 مليار جنيه كحجم تعاملات تم تقديرها مستنديًا، بعد ضبط 398,1 ألف حالة تهرب ضريبى، وتم التصالح في بعضها وسداد مبلغ 929,2 مليون جنيه.

وأطلقت وزارة الداخلية مبادرة «كلنا واحد» في يونيو 2018 بالتعاون مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى، تستهدف المبادرة عرض السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح من 10% - 40% وبجودة عالية، وتم تنفيذ المبادرة خلال 18 مرحلة.