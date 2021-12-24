جامعة طنطا تُشارك فى برنامج مكافحة الفساد بمعهد إعداد القادة

يشارك وفد من جامعة طنطا، في فعاليات "برنامج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"، والذي يُنظم بمعهد إعداد القادة بحلوان لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

وقال رئيس الجامعة الدكتور محمود ذكي، إن الدولة حريصة على مكافحة الفساد، تأكيدًا لتوجيهات القيادة السياسية حول مكافحة هذه الظاهرة لترسيخ قيم النزاهة والشفافية وملاحقة الفاسدين .

وأضاف أن هذه المشاركة تهدف إلى رفع قدرات المشاركين وتنمية مهاراتهم في المجالات المتنوعة، بما يدعم الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

يتضمن الملتقى مجموعة من اللقاءات والمحاضرات المتعلقة بموضوعات الحوكمة ومكافحة الفساد، والأمن القومي المصري، والعلوم الإدارية وتقنيات المعلومات لمكافحة الفساد، وسياسات التحول الرقمي بمؤسسات التعليم العالي..

يضم وفد جامعة طنطا الدكتوره شيرين عبدالمولى، والدكتور مي وهبه مدكور، والدكتورة منى فاروق شهوان، والدكتور محمد شاهين فتحي، والدكتور حسني أحمد توفيق.