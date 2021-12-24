الكرملين: لم نتلق ردًا من الناتو بشأن مقترحاتها حول الضمانات الأمنية

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديميتري بيسكوف، إن بلاده لم تتلق حتى الآن ردا من دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" على مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية.

وقال بيسكوف ، في إحاطة صحفية اليوم الجمعة - "لم نتلق ردا من الحلف على مقتراحاتنا، وأعتقد أنه من المبكر الحديث عن ذلك".

وتوقع المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، أن تتلقى بلاده في شهر ينايرالمقبل إجابات محددة من واشنطن على المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية.

وأضاف بيسكوف: "لا توجد صعوبات بين موسكو وكييف، الصعوبات موجودة بين أميركا وموسكو وحلف "الناتو".

وفيما يتعلق باحتمال أن تقوم تركيا بلعب دور في تسوية الوضع في أوكرانيا، قال بيسكوف: "إن الولايات المتحدة يمكنها التشاور مع تركيا حول هذا الموضوع، نظرا لكون الأخيرة عضوا في حلف شمال الأطلسي "الناتو" وحليف لأمريكا".

وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرج، قلقهما المشترك بشأن الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا.

جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة خلال مكالمة هاتفية ناقش خلالها الجانبان نهج المسار المزدوج لحلف الناتو تجاه روسيا.



وأشار بلينكن وستولتنبرج، بحسب البيان، إلى أن حلف الناتو لا يزال جاهزا لإجراء حوار هادف مع روسيا، بينما يقف موحدا للدفاع عن الحلفاء وحمايتهم.

وفي سياق متصل، رحبت الولايات المتحدة بإعلان منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن هناك "عزما قويا" من جانب قوات الحكومة الأوكرانية والقوات في شرق أوكرانيا على الالتزام الكامل بإجراءات تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار الصادر في 22 يوليو 2020.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، "نأمل أن يؤدي السلام الناتج عن تلك الإجراءات المساحة الدبلوماسية اللازمة لتهدئة التوترات الإقليمية وتوفير مناخ إيجابي لمزيد من النقاش".