الجمعة 24 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع 3 أشخاص فى حادث تصادم بالإسماعيلية

حادث
حادث

لقى 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الجمعة، وهم عروسة وشقيق العريس وابنة خالة العروس، في حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة ربع نقل بطريق "القصاصين- الزقازيق الزراعي"، أمام عزبة البغادة، بدائرة مركز ومدينة القصاصين الجديدة في محافظة الإسماعيلية، وتم نقل المتوفين إلى مشرحة مسشتفى التل الكبير المركزي.

البداية كانت بتلقي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القصاصين، يفيد بتصادم موتوسيكل يقوده شاب وتركب خلفه بنتان، اصطدم بسيارة ربع نقل تحمل خضارا من الخلف بعد أن سقط قفص خضار من السيارة ربع نقل أمام قائد الدراجة النارية، فلم يستطع التحكم في الدراجة واصطدم بالسيارة ربع نقل ولقوا مصرعهم في الحال، بطريق "القصاصين- الزقازيق الزراعي"، أمام عزبة البغادة، دائرة مركز ومدينة القصاصين الجديدة في محافظة الإسماعيلية، وتم نقل المتوفين إلى مشرحة مسشتفى التل الكبير المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكشف مصدر أمني عن أن المتوفين كانوا على متن دراجة نارية في طريقهم إلى مدينة التل الكبير لحجز فستان الزفاف، الذى كان مقررا له خلال أيام، ووقع الحادث أمام عزبة البغادة في القصاصين الجديدة، والمتوفون هم: أسماء محمد ناجي، 23 عامًا، مقيمة بالصالحية الجديدة، وهي عروسة، وابنة خالتها "هاجر توفيق إبراهيم" 23 عامًا، مقيمة بمدينة فايد، وشقيق العريس "محمد فتحي إبراهيم" 23 عامًا، مقيم أولاد صقر بمحافظة الشرقية.

3 أشخاص عروس شقيق العريس حادث تصادم موتوسيكل سيارة ربع نقل

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

الأكثر قراءة

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

الرئيس السيسى يهنئ ملوك ورؤساء العالم بعيد الميلاد المجيد

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي مقابل الجنيه الجمعة 24-12-2021

تفاصيل الطرق البديلة بعد غلق مطلع «الدائري» القادم من ميدان المنيب

«لسوء سلوكها».. اعترافات المتهم بإطلاق النار على ابنة عمه فى منشأة القناطر

«اختفاء السحب المطيرة».. حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الجمهورية الجديدة والعدالة الثقافية

عبد الرحيم طايع

الاهتمام بسفاسف الأمور!

أحمد غنام

لماذا لا يفضل المصريون المدن الجديدة؟

جيلان صلاح

حظر نشر: معركة امرأة وحيدة

د. محمد عفيفي

أفغانستان: جناية الجغرافيا وقسوة التاريخ «١- ٢»

حسين دعسة

بدعم وتحفيز ملكي.. البرلمان العربي تحت قبة مجلس الأمة الأردني

د هند جاد

هى.. أساس التنمية المستدامة

جلال حمام

كيف أصبح التيجراى الشعلة التى تهدد إثيوبيا بالاحتراق؟

صور

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تخطط لمضاعفة عدد المستوطنين فى مرتفعات الجولان

استشهاد فلسطينية دهسها مستوطن إسرائيلى بالضفة المحتلة

إسرائيل تدرس وقف منح تراخيص استخراج الغاز فى المتوسط