مصرع 3 أشخاص فى حادث تصادم بالإسماعيلية

لقى 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الجمعة، وهم عروسة وشقيق العريس وابنة خالة العروس، في حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة ربع نقل بطريق "القصاصين- الزقازيق الزراعي"، أمام عزبة البغادة، بدائرة مركز ومدينة القصاصين الجديدة في محافظة الإسماعيلية، وتم نقل المتوفين إلى مشرحة مسشتفى التل الكبير المركزي.

البداية كانت بتلقي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القصاصين، يفيد بتصادم موتوسيكل يقوده شاب وتركب خلفه بنتان، اصطدم بسيارة ربع نقل تحمل خضارا من الخلف بعد أن سقط قفص خضار من السيارة ربع نقل أمام قائد الدراجة النارية، فلم يستطع التحكم في الدراجة واصطدم بالسيارة ربع نقل ولقوا مصرعهم في الحال، بطريق "القصاصين- الزقازيق الزراعي"، أمام عزبة البغادة، دائرة مركز ومدينة القصاصين الجديدة في محافظة الإسماعيلية، وتم نقل المتوفين إلى مشرحة مسشتفى التل الكبير المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكشف مصدر أمني عن أن المتوفين كانوا على متن دراجة نارية في طريقهم إلى مدينة التل الكبير لحجز فستان الزفاف، الذى كان مقررا له خلال أيام، ووقع الحادث أمام عزبة البغادة في القصاصين الجديدة، والمتوفون هم: أسماء محمد ناجي، 23 عامًا، مقيمة بالصالحية الجديدة، وهي عروسة، وابنة خالتها "هاجر توفيق إبراهيم" 23 عامًا، مقيمة بمدينة فايد، وشقيق العريس "محمد فتحي إبراهيم" 23 عامًا، مقيم أولاد صقر بمحافظة الشرقية.