الجمعة 24 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يوفد مندوبين للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مندوبين للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد، وهم عبدالعزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى طائفة الأقباط الكاثوليك، محمد مختار الأمين برئاسة الجمهورية إلى طائفة السريان الأرثوذوكس، واللواء شرطة إبراهيم محمد حجازي إلى طائفة الأرمن الكاثوليك.

كما أوفد الرئيس السيسي اللواء شرطة أشرف السيد محمد جلب الله إلى الكنيسة الأسقفية، واللواء شرطة محمد محمد عمر ابراهيم الحلو إلى طائفة الروم الكاثوليك، واللواء شرطة عبدالرحمن محمود عادل عبدالباقي إلى طائفة السريان الكاثوليك، اللواء شرطة أيمن إبراهيم محمد عمر إلى طائفة الموارنة الكاثوليك، اللواء شرطة هشام السيد أحمد حسنين شامل إلى طائفة الكلدان الكاثوليك، اللواء شرطة محمد إبراهيم بسيوني طالب إلى طائفة اللاتين الكاثوليك.

عبد الفتاح السيسي السيسي عيد الميلاد المجيد الجمهورية طائفة السريان الأرثوذوكس الأرثوذوكس

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