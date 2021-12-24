الجمعة 24 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«لسوء سلوكها».. اعترافات المتهم بإطلاق النار على ابنة عمه فى منشأة القناطر

المتهم
المتهم

اعترف المتهم بإطلاق النار على ابنة عمه في منشأة القناطر بالجيزة، اليوم الجمعة، أمام النيابة العامة بارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية، مشيرا إلى أن السلاح الناري المستخدم في الحادث غير مرخص، وأرشد عن مصدر حصوله عليه وادعى مبررا لجريمته أنه أقدم على إطلاق النيران على المجني عليها بسبب كلام الناس حول سوء سلوكها.

وفى سياق متصل استمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرة المصابة، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال المجني عليها عقب تحسن حالتها الصحية، حيث تم توجيه اتهام للجاني بارتكاب الجريمة، كما لجأ رجال المباحث لفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث.

كانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على عامل، لاتهامه بالشروع في قتل ابنة عمه، بسبب خلافات أسرية، بمنشأة القناطر، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

المتهم اطلاق النار ابنة عمه منشأة القناطر الجيزة خلافات أسرية

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