حبس سائق «توك توك» بتهمة خطف هواتف المواطنين بالمعصرة

قررت النيابة العامة، اليوم الجمعة، حبس سائق توك توك، لمدة 4 أيام على ذمة تحقيقات لاتهامه بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف في منطقة المعصرة بحلوان محافظة القاهرة.

واستمعت النيابة لأقوال أحد المجني عليهم والذي قرر بأنه أثناء سيره بدائرة القسم فوجىء بقيام أحد الأشخاص بخطف هاتفه المحمول ولاذ بالفرار، فقام بإبلاغ الشرطة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة القسم)، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (الهاتف المحمول المستولى عليه، وكذا، 2 هاتف محمول مجهولي المصدر.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" وأقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بذات الأسلوب وأن الهاتفين حيازته من متحصلات نشاطه الإجرامي، وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.