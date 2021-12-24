«الصحة» توضح جهود مبادرة الرئيس للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن جهود مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع منذ انطلاقها في سبتمبر ٢٠١٩ وحتى الآن.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان في إنفوجراف نشرته اليوم عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه تم إجراء الفحص السمعي بمليونين و387 ألفا و867 طفلا حديث الولادة، وتم زيادة عدد مركز فحص حديثي الولادة إلى 3500 وحدة صحية، كما تم فحص 6.906 طفلا من غير المصريين المقيمين إلى أرض مصر.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحويل 139 ألفا و484 طفلا إلى إعادة الفحص السمعي من خلال اختيار تأكيد في نفس الوحدة، وتحويل 13 ألفا و218 طفلا إلى مراكز الإحالة للبدء في تلقي العلاج المناسب لهم.

وكان قد أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن عدم اجتياز الطفل للاختبار الثاني لا يعني في أغلب الأحيان الإصابة بضعف السمع ولكن يحتاج إلى فحوصات متقدمة في مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة، مؤكدًا أن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج.

وذكر عبدالغفار أنه تم تحديث شهادة الميلاد وإدراج خانة الفحص السمعي بها، حيث يتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، وذلك بهدف إنشاء ملف كامل للطفل، يتضمن حالته الصحية والتأكد من سلامته.

ونوه إلى أن الوزارة تستقبل استفسارت المواطنين بخصوص المبادرة على الخط الساخن 15335 الخاص بمبادرات "100 مليون صحة" للاهتمام بالصحة العامة.