الجمعة 24 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

4 وفيات و322 إصابة جديدة بـ«كورونا» فى باكستان

باكستان
باكستان

سجلت باكستان 322 حالة  إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، وأربع حالات وفاة.

وذكرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم الجمعة، أن نسبة النتائج الإيجابية للفيروس تبلغ 67%.

وأجرت باكستان في الساعات الـ24 الماضية 47 ألفا و811 اختبارا للكشف عن الفيروس، ويبلغ عدد المرضى، الذين يعانون من حالات حرجة 652.

وفي سياق متصل، تعمل باكستان على توسيع نطاق الفئات المؤهلة للحصول على جرعات معززة من لقاحات كورونا لتشمل جميع من تزيد أعمارهم على 30 عامًا، في محاولة لتجنب موجة جديدة من الإصابات بسبب المتحور أوميكرون.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة، إن مركز القيادة والعمليات الوطني، المسئول عن مواجهة وباء كورونا في باكستان، خفض السن المؤهل للجرعات المعززة ليشمل من تجاوزوا 30 عامًا اعتبارًا من أول يناير.

وكانت الفئات المؤهلة بالفعل تشمل من تجاوزوا 50 عامًا وجميع العاملين في قطاع الصحة ومن يعانون من نقص المناعة.

وأكدت باكستان الأسبوع الماضي أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون، وذلك في مدينة كراتشي الأكبر من حيث الكثافة السكانية في البلاد.

وتشدد السلطات أيضًا قيود السفر، حيث تطلب من جميع الوافدين من بريطانيا الخضوع لفحص سريع للكشف عن الإصابة بكورونا عند الوصول. 

هذا بالإضافة إلى طلب شهادة تظهر الحصول على التطعيم الكامل وتقديم نتائج سلبية لفحوص بي.سي.آر عمرها لا يزيد على  48 ساعة قبل الصعود إلى الطائرة.
وسجلت باكستان تراجعًا مطردًا في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا والوفيات المرتبطة بالوباء منذ الشهر الماضي.

وصرحت وزيرة الصحة في مقاطعة السند الجنوبية أزرا فضل بيتشوهو، وفقًا لصحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية، إن السلطات تشتبه في أن الحالة من سلالة أوميكرون بسبب سلوك الفيروس.

وأضافت: "لم يتم إجراء تسلسل الجينوم حتى الآن، لكننا نشك في أنها سلالة أوميكرون بسبب الطريقة التي يتصرف بها الفيروس" مشيرة إلى أن المريض المشتبه في إصابته بأوميكرون، هي امرأة تبلغ من العمر 57 عامًا من عاصمة المقاطعة.

الصحة وزارة الصحة وباء كورونا في باكستان باكستان التطعيم فيروس كورونا

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