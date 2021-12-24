الجمعة 24 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

7 مصابين فى حادث تصادم بالإسماعيلية

حادث تصادم بالإسماعيلية
حادث تصادم بالإسماعيلية

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين، بطريق "القصاصين – الزقازيق الزراعى"، أمام مزلقان البغادة، دائرة مركز ومدينة القصاصين الجديدة بالإسماعيلية.
تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن دوريش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يُفيد تصادم سيارتين رقم رقم "رب ق 2537" مع سيارة رقم "ط ص ن 8436"، بطريق "القصاصين – الزقازيق الزراعى"، أمام مزلقان البغادة.

وانتقلت على الفور انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين إصابة 7 أشخاص تنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات بالجسم، واشتباه كسر بالعامود الفقري والساق، وتم نقل إثنين مصابين إلى مستشفى التل الكبير المركزى، و5 مصابين آخرين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ.

وقال مصدر طبي، إن المصابين هم عيد إبراهيم سيد 31 عامًا، مصاب بجرح بالجبهة 5 سم وجرح 3 سم بالوجه، ومحمد إسماعيل علي 33 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى التل الكبير المركزى لتلقى العلاج، وعبد الله علي عبد السميع، 34 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالكاحل الأيمن، ومحمد سعد محمد 27 عامًا مصاب باستباه كسر بالساق اليسري، والسيد فتحي عبد المنصف 33 عامًا مصاب باشتباه كسر بالعامود الفقري، وأحمد يحيى إبراهيم 40 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد حامد حسن 40 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالساعد الأيمن وكدمة بالصدر، وتم نقلهم إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ لتلقى العلاج.

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