الجمعة 24 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابة رئيس جمهورية الجبل الأسود بفيروس كورونا

ميلو ديوكانوفيتش
ميلو ديوكانوفيتش

قال مكتب رئيس جمهورية الجبل الأسود، ميلو ديوكانوفيتش، في بيان، إن الفحوص أثبتت إصابته بكوفيد-19 بعد مخالطته شخصا مصابا.
 

ويقود ديوكانوفيتش (59 عاما) الدولة، التي كانت تابعة  ليوغوسلافيا السابقة، والعضو بحلف شمال الأطلسي والمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، كرئيس أو رئيس للوزراء منذ أكثر من ثلاثة عقود. ويواجه انتخابات جديدة في 2023 ولم يذكر البيان تفاصيل.
 

وبلغ عدد المصابين بكوفيد-19 في الجبل الأسود 161944 حتى الآن، من بين عدد السكان البالغ 620 ألفا فقط. وتوفي 2385 بسبب المرض.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.

 

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

 

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جمهور اصابة فيروس كورونا المستجد كورونا فيروس كورونا كورونا المستجد فيروس كورون بفيروس كورونا فيروس بفيروس كورونا المستجد جمهورية الجبل الأسود

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

الأكثر قراءة

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

زوجة مؤمن زكريا ترد على أنباء وفاته

مؤمن زكريا يكذب شائعة وفاته بصورة

نادٍ أوروبى يخاطب الزمالك لشراء نجم الفريق

الإمارات تعلق الدخول إليها من 4 دول على خلفية انتشار كورونا

بزجاجة خمر.. نيكول سابا ويوسف الخال يحتفلان بعيد زواجهما العاشر (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

لماذا لا يفضّل المصريون المدن الجديدة؟

جيلان صلاح

حظر نشر: معركة امرأة وحيدة

د. محمد عفيفي

أفغانستان: جناية الجغرافيا وقسوة التاريخ «١- ٢»

حسين دعسة

بدعم وتحفيز ملكي.. البرلمان العربي تحت قبة مجلس الأمة الأردني

د هند جاد

هى.. أساس التنمية المستدامة

جلال حمام

كيف أصبح التيجراى الشعلة التى تهدد إثيوبيا بالاحتراق؟

حسين دعسة

مجلس الأمن.. والاستيطان اليهودي بعد القرار 2334

محمد العسيري

الصعيد يشدو مجددًا: عندنا فَرحْ واتنصبْ

صور

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول فلسطينى: محادثات مستشار الأمن الأمريكى فى إسرائيل لا ترتقى للمستوى المطلوب

«أبومازن» يبلغ مُستشار الأمن القومي الأمريكي بعدم القبول بأقل من دولة على حدود 67

صحيفة عمانية: إسرائيل تعمل على تصفية القضية الفلسطينية وسط صمت دولى