إصابة رئيس جمهورية الجبل الأسود بفيروس كورونا

قال مكتب رئيس جمهورية الجبل الأسود، ميلو ديوكانوفيتش، في بيان، إن الفحوص أثبتت إصابته بكوفيد-19 بعد مخالطته شخصا مصابا.



ويقود ديوكانوفيتش (59 عاما) الدولة، التي كانت تابعة ليوغوسلافيا السابقة، والعضو بحلف شمال الأطلسي والمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، كرئيس أو رئيس للوزراء منذ أكثر من ثلاثة عقود. ويواجه انتخابات جديدة في 2023 ولم يذكر البيان تفاصيل.



وبلغ عدد المصابين بكوفيد-19 في الجبل الأسود 161944 حتى الآن، من بين عدد السكان البالغ 620 ألفا فقط. وتوفي 2385 بسبب المرض.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.