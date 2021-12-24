الجمعة 24 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تضامن الإسكندرية» تبحث حالات سكان عقار كرموز المنهار

عقار اللبان المنهار
عقار اللبان المنهار

توجه فريق الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، اليوم، بناءً على تعليمات الدكتورة ماجدة جلالة مدير المديرية، إلى موقع انهيار العقار رقم ٣٠ حارة الحماسة متفرع من شارع يوسف الحكيم كرموز، وفق الإشارة الواردة من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية.

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عقار اللبان المنهار 

وتضمن الفريق كل مريم رفعت، مسؤول الإغاثة بالمديرية، بالإضافة إلى رئيس قسم الضمان بإدارة غرب، ورئيس وحدة باب سدرة، والرائدة الاجتماعية، وفرق الإغاثة والطوارئ لجمعية الهلال الأحمر المصري.  

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عقار اللبان المنهار 

وتمت المعاينة والحصر، وتبين أن العقار مكون من أرضي، وطابقين علوي ويقيم بالعقار أربعة أسر بواقع ٢٠ فردًا وانهيار نصف العقار، وأسفر ذلك عن إصابة ٤ من السكان وتم نقلهم إلى مستشفى الأميري الجامعي، وتم عمل الأبحاث الاجتماعية وجارٍ استكمال المستندات لصرف مساعدات الإعاشة وخسائر الممتلكات، والإصابة، كما تم توزيع بطاطين من جمعية الهلال الأحمر ووجبات غذائية.

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عقار اللبان المنهار 

كما تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، اليوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة اللبان يفيد بورود بلاغ بسقوط أجزاء من عقار بشارع صلاح الدين بمنطقة اللبان، وانتقل قوات قسم شرطة اللبان، والجهات المعنية لموقع العقار، والذي أسفر عن تهشم عدد من السيارات.

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عقار اللبان المنهار 

وكان قد لقي شخص مصرعه، أمس في سقوط سقف شرفة عقار قديم، بمنطقة سيدي جابر شرق الإسكندرية، جراء الطقس السيئ والأمطار الغزيرة  التي تشهدها المحافظة بالتزامن نوة الفيضة الصغرى.

وتلقى حى شرق الإسكندرية، برئاسة محارب هيلع، بلاغًا بسقوط سقف بلكونة بالدور الرابع علوي بالعقار تقاطع محمد شبل البسيوني مع شارع المشير، مما أسفر عن حالة وفاة، وتلفيات في ٣ سيارات أسفل العقار.

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عقار اللبان المنهار 

وتوجه على الفور الجهات المعنية بحي شرق الإسكندرية، وقوات الأمن بقسم سيدي جابر، وسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل حالة الوفاة بسيارة الإسعاف، والتنسيق مع المرور لرفع السيارات المتهشمة.
 

فريق الإغاثة التضامن الاجتماعي الإسكندرية إنهيار العقار الإغاثة والطوارئ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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