تعرف على أبرز الإجراءات التنظيمية بقطاعى السياحة والآثار خلال 2021
اتخذ الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، العديد من الإجراءات التنظيمية، خلال عام 2021 والتي من شأنها الدفع بالحركة السياحية الوافدة، وتستعرض “الدستور” أبرز هذه الإجراءات:
• إعداد إستراتيجية التنمية المستدامة للوزارة "رؤية 2030".
• قرار وزير السياحة والآثار باعتماد الهيكل التنظيمى الجديد للوزارة.
• إرسال مقترح الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
• موافقة وزارة السياحة والآثار على مد المهلة للفنادق العائمة المتوقفة في الورش وتحت الإنشاء حتى 31-12-2021.
• صدور قرار وزير السياحة والآثار بتعديل مسمى "غرفة المنشآت السياحية" إلى "غرفة المنشآت والمطاعم السياحية".
• صدور قرار وزير السياحة والآثار بتحديد الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة في المنشآت الفندقية فئة خمس وأربع نجوم (اعتباراً من 1 نوفمبر 2021).
- موافقة مجلس الوزراء على تحديد الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة في المنشآت الفندقية بجميع فئاتها (اعتباراً من 1 مايو 2022، ومن 1 نوفمبر لمحافظات الأقصر وأسوان والوادى الجديد ومدينتى طابا ونويبع).
- صدور قرار فخامة رئيس الجمهورية بتشكيل أول مجلس لأمناء هيئة المتحف المصري الكبير برئاسة رئيس الجمهورية.
• إعادة تفعيل وحدة الحسابات الفرعية بالوزارة Tourism Satellite Accounts (بعد توقفها منذ عام 2017).
• صدور قرار وزير السياحة والآثار بتنظيم نشاط دراجات السفاري الجبلى السياحى.
• بدء أعمال لجان إعادة تقييم المنشآت الفندقية وفقاً للمعايير الجديدة لتصنيف المنشآت الفندقية (HC)، تمهيداً للتطبيق في نوفمبر 2021 (مع تطبيق الحد الأدنى لأسعار الفنادق).
• تعاقد الاتحاد المصري للغرف السياحية مع شركة عالمية متخصصة لإعداد إستراتيجية وطنية للسياحة المستدامة في مصر بالتعاون مع الوزارة، وعقد ورشة عمل مع كافة الجهات المعنية في الدولة والقطاع الخاص .