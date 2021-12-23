الخميس 23 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا تسجل أعلى مستوى من إصابات كورونا

ايطاليا
ايطاليا

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية عن قرابة 44 ألفا و 600 إصابة بفيروس كورونا اليوم الخميس، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ أن ضربت الجائحة البلاد.

كان الرقم القياسي السابق أقل من 41 ألف إصابة وتم تسجيله في الثالث عشر من شهر نوفمبر العام الماضي.

وسجل المسؤولون أيضا 170حالة وفاة بسبب الإصابة بالفيروس.

ولكن كان هناك المزيد من الاختبارات التي تم إجراؤها قبل حلول عطلة عيد الميلاد حيث أعلنت وزارة الصحة عن 900 ألف اختبار اليوم الخميس وأن عدد النتائج الإيجابية تراوح من 3.6 %إلى 4.9 %.

وتطبق إيطاليا قواعد تتطلب أن يقدم الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم ضد الفيروس أو تعافوا منه دليلا على اختبار نتيجته سلبية لممارسة حياتهم مثل استخدام وسائل النقل العام. 

وهناك حاجة لاختبارات سلبية أيضا لدخول أماكن مثل المتاحف.

ويقول المعهد الوطني الإيطالي للصحة ( أي إس إس ) إن تقديراته الأولية تشير إلى أن 28% من كل الحالات الجديدة في البلاد ترجع لسلالة أوميكرون.

وأشار المعهد إلى أن الحالات ترتفع بسرعة، وأن من المحتمل أن تصبح أوميكرون السلالة المهيمنة في إيطاليا.

يذكر أنه طالبت وزارة الصحة الإيطالية، الأقاليم بتعزيز التدابير الاحترازية لمواجهة المرحلة الوبائية الحادة الخاصة بكورونا؛ نظرًا لاقتراب البلاد من المرحلة البرتقالية.

وناشدت الوزارة - وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسامد) - أطباء التخدير بزيادة نسبة 70% في عدد الوظائف المكثفة وإغلاق صارم على غيرالمُلقحين.

وقال وزير الصحة الايطالي روبرتو سبيرانزا، إن هناك وضعًا صعبًا على المستويين الإيطالي والأوروبي، وأن الأرقام تتزايد وهذا النمو يهدد بوضع الهياكل الصحية في أزمة، موضحًا أننا نطلب من المواطنين بذل جهد إضافي في احترام الإجراءات من الأقنعة إلى تجنب التجمعات"، مؤكدًا أهمية التسجيل من أجل أخذ الجرعة الثالثة من اللقاح.

أوميكرون الفيروس المعهد الوطني الإيطالي سلالة أوميكرون كوفيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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