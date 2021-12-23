سفارة بريطانيا فى ليبيا: الأولوية للحفاظ على الزخم نحو انتخابات نزيهة وشاملة

أكدت سفارة بريطانيا في ليبيا أنها لن تدعم أي عمل يقوض العملية السياسية في ليبيا، مشددة على أن الأولوية هي الحفاظ على الزخم نحو انتخابات نزيهة وشاملة، بعد إرجاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة غدا الجمعة.

وقالت السفارة البريطانية عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء الخميس: «تشير المملكة المتحدة إلى بيان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الصادر في 22 ديسمبر والذي يوضح الخطوات التالية في العملية الانتخابية في ليبيا، الأولوية هي الحفاظ على الزخم نحو انتخابات نزيهة وشاملة. لن ندعم أي عمل يقوض العملية السياسية في ‎ليبيا».

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية اقترحت أمس تأجيل يوم الاقتراع إلى 24 يناير المقبل بدلا من 24 ديسمبر الجاري، بسبب ما وصفته بحالة «القوة القاهرة» التي تواجه استكمال العملية الانتخابية، داعية مجلس النواب إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزاحة تلك الحالة.

وأوضحت المفوضية في بيان لها أن اقتراح المفوضية يستند إلى المادة (43) من القانون رقم (1) لسنة 2021، بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته وتعديلاته، والتي تنص على إعلان المفوضية تأجيل عملية الاقتراع، ويحدد مجلس النواب موعدا آخر لإجراء عملية الاقتراع خلال 30 يومًا.

كما لفتت إلى أن التداخل القائم بين المعطيات السياسية والأحكام القضائية في مرحلة الطعون، دفع بقرار إعلان القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية إلى القوة القاهرة، وعدم إعلانها، ومن ثم عدم إجراء الاقتراع في 24 ديسمبر، رغم جاهزيتها الفنية الكاملة لإنجاز العملية في التاريخ المذكور.

يشار إلى أن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، حثت في وقت سابق اليوم، المؤسسات الليبية والجهات السياسية الفاعلة "على التركيز على العملية الانتخابية وعلى تهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وسلمية وذات مصداقية، تحظى نتيجتها بقبول جميع الأطراف".

وشددت وليامز في بيان أصدرته عقب سلسلة لقاءات عقدتها مع مختلف الأطراف في ليبيا على أنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال استخدام التحديات الحالية في العملية الانتخابية لتقويض الاستقرار والتقدم الذي جرى إحرازه في ليبيا خلال الأشهر الخمسة عشرة الماضية.