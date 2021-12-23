الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة جزار بطلق نارى فى مشاجرة بالغربية

مشاجرة
مشاجرة

شهدت السنطة البلد بمحافظة الغربية نشوب مشاجرة بين جزار وآخرين بسبب خلافات بينهم، أسفرت عن إصابته بطلق نارى، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز السنطة بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية السنطة البلد.

وانتقل ضباط المباحث الجنائية لمكان البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة بين جزار وآخرين بسبب خلافات بينهم، أسفرت عن إصابة الجزار بطلق ناري، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، ويكثف ضباط المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة.

الأسلحة النارية محافظة الغربية مشاجرة بالأسلحة النارية مركز السنطة مدير امن الغربيه

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